Sa demande de mise en liberté provisoire déclarée irrecevable : Pape Cheikh Diallo saisit la chambre d’accusation

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Conformément à l’article 130 du Code de procédure pénale, qui dispose que lorsque l’inculpé est renvoyé devant le tribunal correctionnel, la mise en liberté relève de la compétence de cette juridiction, le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a déclaré irrecevables les demandes de mise en liberté provisoire introduites par Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé.

Les avocats des prévenus avaient déposé leurs demandes à la clôture de l’information judiciaire. Le magistrat instructeur estime ainsi ne plus être compétent pour statuer sur ces requêtes, ayant déjà rendu son ordonnance de renvoi le 7 août dernier.

Face à cette décision, les conseils de l’animateur Pape Cheikh Diallo, du chanteur Djiby Dramé et du banquier Doudou Lamine Dieng ont interjeté appel de l’ordonnance d’irrecevabilité, selon des sources de Seneweb.

La chambre d’accusation est désormais appelée à se prononcer sur cette procédure.

Pour rappel, une soixantaine de personnes, dont Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé, Ass Dione et Kader Dia, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel pour y être jugées.