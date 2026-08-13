Affé Djoloff, le maire Cheikh Niang annonce son adhésion au parti présidentiel

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Affé Djoloff, le maire Cheikh Niang réunit ses militants et annonce son adhésion au parti présidentiel.

C’est à l’issue d’un grand rassemblement tenu jeudi dernier que le maire de la commune d’ Affé Djoloff( département de Linguère) Cheikh Niang, a officiellement annoncé son adhésion au parti présidentiel KIIRAAY – Les Patriotes Républicains. A l’ occasion, l ́édile Cheikh Niang a invité ses militants et sympathisants à rejoindre également le parti présidentiel ( Kiiraay Les Patriotes Républicains).

Face à ses partisans, le maire a évoqué les raisons qui ont motivé son choix. A l’en croire ( Cheikh Niang) , c’est suite à une invitation lancée par le maire de Dahra Djoloff Samba Ndiobène Ka, à rencontrer le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

« Avec certains de mes collègues maires du département de Linguère, nous avons décidé de nous ranger à côté de Samba Ndiobène Ka, pour rencontrer le Chef de l’État » renchérit-il.

Le maire a également indiqué, avoir profité de cette audience pour exposer les doléances liées à sa commune. Entre autres préoccupations, le bitumage de la route Sagatta–Affé Djoloff, l’accès à l’eau et le financement des projets destinés aux femmes et aux jeunes.

Confiant que sa cause a été bien entendue, le premier magistrat d’Affé Djoloff Cheikh Niang a remercié tous les chefs de village, les responsables politiques et les chefs religieux de la localité qui se sont massivement mobilisés rehausser de leur présence à la manifestation politique.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère