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Affé Djoloff, le maire Cheikh Niang annonce son adhésion au parti présidentiel

13 août 2026 Rewmi.com, Actualité

Affé Djoloff, le maire Cheikh Niang réunit ses militants et annonce son adhésion au parti présidentiel.

 

C’est à l’issue d’un grand rassemblement tenu jeudi dernier que le maire de la commune d’ Affé Djoloff( département de Linguère) Cheikh Niang, a officiellement annoncé son adhésion au parti présidentiel KIIRAAY – Les Patriotes Républicains. A l’ occasion, l ́édile Cheikh Niang a invité ses militants et sympathisants à rejoindre également le parti présidentiel ( Kiiraay Les Patriotes Républicains).

 

 

Face à ses partisans, le maire a évoqué les raisons qui ont motivé son choix. A l’en croire ( Cheikh Niang) , c’est suite à une invitation lancée par le maire de Dahra Djoloff Samba Ndiobène Ka, à rencontrer le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

 

« Avec certains de mes collègues maires du département de Linguère, nous avons décidé de nous ranger à côté de Samba Ndiobène Ka, pour rencontrer le Chef de l’État » renchérit-il.

 

Le maire a également indiqué, avoir profité de cette audience pour exposer les doléances liées à sa commune. Entre autres préoccupations, le bitumage de la route Sagatta–Affé Djoloff, l’accès à l’eau et le financement des projets destinés aux femmes et aux jeunes.

 

Confiant que sa cause a été bien entendue, le premier magistrat d’Affé Djoloff Cheikh Niang a remercié tous les chefs de village, les responsables politiques et les chefs religieux de la localité qui se sont massivement mobilisés rehausser de leur présence à la manifestation politique.

 

Samba Khary Ndiaye ( Linguère

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