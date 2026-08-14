Macky Sall fait Docteur Honoris Causa de l’Université Denis Sassou Nguesso

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L’ancien président sénégalais Macky Sall a reçu, selon DakarActu, ce jeudi 13 août 2026 à Brazzaville, le titre de Docteur Honoris Causa de l’Université Denis Sassou Nguesso de Kintelé.

L’ancien chef de l’État sénégalais Macky Sall a été honoré ce jeudi en République du Congo. Il a reçu le titre de Docteur Honoris Causa de l’Université Denis Sassou Nguesso de Kintelé, lors d’une cérémonie organisée à Brazzaville.

La cérémonie s’est tenue sous le haut patronage du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui a également pris part à l’événement. Pour Macky Sall, qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024, cette reconnaissance intervient après son départ de la présidence de la République.

Depuis la fin de son mandat, l’ancien dirigeant sénégalais poursuit ses activités sur la scène internationale. Le titre de Docteur Honoris Causa est une distinction décernée par une université à une personnalité en reconnaissance de son parcours, de son action ou de sa contribution dans un domaine donné.

A travers cette distinction collective, l’Université Denis Sassou Nguesso a choisi d’honorer trois anciens dirigeants africains, en présence du président Denis Sassou Nguesso. La présence conjointe de Macky Sall, Mahamadou Issoufou et Umaru Cissoko Embaló a également donné à cette cérémonie une forte dimension africaine.