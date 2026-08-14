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Port de Dakar : les « travailleurs licenciés » manifestent leur colère contre Waly Diouf Bodian

14 août 2026 Actualité

Dans la soirée du jeudi 13 août, la cérémonie de passation de service entre Waly Diouf Bodian et son successeur Doune Pathé Mbengue à la tête du Port autonome de Dakar a été marquée par la colère de plusieurs centaines de travailleurs qui auraient été  licenciés sous l’ancienne direction.

Présents devant la direction du Port, ces travailleurs ont arboré des brassards rouges, symbole de leur contestation, et scandé notamment « Waly assassin », pour dénoncer les licenciements dont ils disent avoir été victimes.

Ils seraient plus de 700 travailleurs concernés par ces mesures. Une situation qu’ils continuent de contester et refusent de reléguer au second plan.

Leur présence lors de la cérémonie de passation n’était donc pas anodine. À travers les brassards rouges, les slogans et les revendications, ils ont voulu rappeler que leur dossier reste toujours en suspens.  Au même moment, de nombreux militants du parti Pastef (majorité parlementaire) étaient présents à la passation de charge pour apporter leurs soutiens à Waly Diouf Bodian, licencié dans un contexte de limogeage massif des proches d’Ousmane Sonko de certaines directions de l’administration.

Pour rappel, sous la direction de Waly Diouf Bodian (mai 2024 – août 2026), le Port a toujours rejeté les accusations de licenciements abusifs, précisant qu’il «s’agit de travailleurs dont les contrats étaient arrivés à terme».

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