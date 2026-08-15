Carburants au Sénégal : Les prix augmentent à compter de ce samedi 15 août

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Le Gouvernement du Sénégal a annoncé, dans un communiqué daté du 14 août 2026, un ajustement à la hausse des prix des carburants automobiles, applicable dès ce samedi 15 août 2026. Selon le communiqué, le litre de supercarburant passe à 990 F CFA, soit une hausse de 70 F CFA, tandis que le gasoil est désormais vendu à 755 F CFA le litre, en augmentation de 75 F CFA. Le Gouvernement précise que les prix de tous les autres produits pétroliers restent inchangés, y compris le gaz domestique et l’essence utilisée pour les pirogues.

Cet ajustement ramène simplement les prix à leur niveau d’avant la baisse décidée par le Gouvernement le 6 décembre 2025. Les nouveaux tarifs entrent en vigueur ce samedi, marquant la fin d’une période de près de neuf mois durant laquelle les automobilistes sénégalais avaient bénéficié de prix réduits à la pompe.

Le gouvernement justifie cette hausse par le conflit au Moyen-Orient déclenché le 28 février 2026, qui a provoqué une forte hausse des cours mondiaux du pétrole. Depuis le début du conflit, les prix internationaux du gasoil et du supercarburant ont augmenté respectivement de 69 % et de 61 %. Face à cette situation, de nombreux pays, parmi lesquels la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina, l’Inde ou la Chine, ont déjà relevé leurs prix à la pompe.

Le Sénégal, lui, a tenu aussi longtemps que possible. Depuis la baisse des prix à la pompe en décembre 2025, l’État a absorbé seul la hausse mondiale, afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages. Depuis le début de l’année, cet effort représente plus de 245 milliards de F CFA de subventions pour le seul secteur des carburants. Sans ajustement, il aurait fallu y ajouter environ 47 milliards de F CFA supplémentaires en un seul mois, du 15 août au 12 septembre 2026. Sans des ajustements le niveau des subventions au secteur de l’énergie est projeté à 1069 milliards de FCFA sur toute l’année 2026, contre 250 milliards de FCFA dans le budget voté par l’Assemblée nationale. C’est autant de ressources en moins pour l’école, la santé, l’agriculture et le soutien aux ménages les plus vulnérables.

L’ajustement décidé est partiel et mesuré, peut on lire dans le communiqué. Même aux nouveaux prix, chaque litre vendu à la pompe reste en dessous de son coût réel d’importation. En effet le prix réel du supercarburant devrait être de 1019 F CFA et celui du gasoil de 1 044 FCFA L’État continue donc de subventionner chaque litre de carburant consommé au Sénégal.

Cette décision permet d’alléger la charge d’environ 9,7 milliards de F CFA sur un mois, tout en maintenant les prix sénégalais, en particulier celui du gasoil, parmi les moins élevés de la sous-région ouest-africaine.

Les filets sociaux, notamment la Bourse nationale de Sécurité familiale et l’ensemble des mécanismes de protection sociale des couches défavorisées, continueront d’être mobilisés et renforcés pour sauvegarder le pouvoir d’achat des ménages.