Le Président Bassirou Diomaye Faye en séjour privé à l’étranger à partir du 15 août

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectue, à compter du samedi 15 août 2026, un séjour privé à l’étranger, informe la Présidence du Sénégal.

Selon les services de la Présidence, les prochaines échéances de l’agenda présidentiel seront communiquées, comme à l’accoutumée.

Ce déplacement intervient alors qu’une partie des membres du gouvernement est actuellement en congé depuis le 1er août. D’après les informations disponibles, les ministres concernés devraient reprendre leurs activités à partir du 20 août prochain.

Le traditionnel Conseil des ministres ne s’est pas tenu, le mercredi 12 août 2026, au Palais de la République. La dernière réunion hebdomadaire enregistrée remonte au 29 juillet 2026.