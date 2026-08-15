Ebola en RDC: un décès toutes les 30 minutes, alerte l’ONU

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

« Ebola est en train de gagner en République démocratique du Congo (RDC). Nous ne pouvons pas laisser le virus dépasser notre riposte », a déclaré Tom Fletcher, le chef des affaires humanitaires de l’ONU, dans un communiqué publié vendredi 14 août à l’issue d’une réunion d’urgence avec les responsables des agences onusiennes.

La RDC a déclaré le 15 mai une 17e épidémie d’Ebola. Trois mois plus tard, la riposte sanitaire peine encore à rattraper le virus, les structures de santé du pays parmi les plus pauvres au monde souffrant d’un manque général de moyens.

L’épidémie « est la plus rapide jamais enregistrée », elle « tue une personne toutes les 30 minutes », a souligné Tom Fletcher. « Plus de 2 000 personnes sont déjà mortes. Beaucoup d’autres sont en danger. Le monde doit se réveiller et se mobiliser », a-t-il demandé.

Plus de 2000 morts

La flambée d’Ebola la plus meurtrière connue par le pays avait fait près de 2 300 morts pour 3 500 malades recensés entre 2018 et 2020.

L’épidémie actuelle a fait plus de 2 128 morts, sur 4 566 cas confirmés, seulement trois mois après sa déclaration, selon le dernier bilan publié par les autorités congolaises. « J’ai déployé aujourd’hui 20 membres de personnel supplémentaires en première ligne. Mais c’est un signal d’alarme. Nous avons besoin de rapidité, de moyens à grande échelle et de solidarité » pour éviter « que ce virus ne prenne encore davantage d’avance sur nous », a indiqué Tom Fletcher.