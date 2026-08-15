Don de sang, moustiquaires : Le Pr Aliou Thiongane au chevet de Sedo Sebe

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Forte affluence et élan de solidarité à Sédo Sébé, village natal du Coordonnateur du PNLP. L’AEECSS a organisé avec succès une journée de don de sang couplée à la distribution de moustiquaires. Le Pr Thiongane en a profité pour plaider pour un hôpital de niveau 1 et 2 postes de santé à Nabaji.

L’Association des Élèves, Étudiants et Cadres de Sedo Sebe (AEECSS) a relevé le défi. Ce samedi 15 Août 2026, de 7h à 16h au Poste de Santé de Sedo Sebe, la « Grande Journée de Solidarité » a enregistré une forte mobilisation et une forte affluence des populations venues massivement pour le don de sang et le retrait de moustiquaires imprégnées d’insecticide. Placée sous le parrainage du Professeur Aliou THIONGANE, Coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), l’initiative visait à répondre à deux urgences : sauver des vies par le don de sang et protéger les ménages contre le paludisme en pleine période d’hivernage. « Parce que donner son sang, c’est littéralement offrir la vie à ceux qui en ont le plus besoin », a rappelé l’AEECSS. « L’union fait la force, la solidarité sauve des vies ».

La cérémonie a vu la participation des autorités locales et sanitaires. Reçu par le chef de village de Nabaji Civol, Chérif Ba, en présence de sa famille, le Pr Thiongane a écouté un chapelet de doléances. Le chef a plaidé pour doter la commune, la plus peuplée de la région, d’un centre de santé et d’un hôpital de niveau 1, en assurant que le terrain et le titre foncier sont déjà disponibles. À Sedo Sebe, le chef de village Malick Thiongane a exprimé sa fierté et sa gratitude. Il a salué l’engagement des jeunes de l’AEECSS et appelé à pérenniser ces actions. L’infirmier chef de poste de Sedo Sebe a lui aussi magnifié le geste, soulignant que cette double action vient soulager les structures sanitaires et renforcer la prévention contre le paludisme.

Dans son adresse, le Pr Aliou Thiongane s’est voulu à la fois rassurant et offensif. Sur la lutte contre le paludisme, il a indiqué que « le PNLP est sur la bonne voie, c’est-à-dire la voie de l’élimination du palu d’ici 2030 ». Il a appuyé ses propos par des chiffres : « En 2024 on était à près de 400 000 cas de paludisme au niveau national. En 2025 nous avons eu la moitié. Pour les décès, on était à 314 décès en 2024 et c’est descendu jusqu’à 150 en 2025 ». Selon lui, ces résultats sont le fruit de stratégies impactantes : test systématique et traitement de tous les cas, distribution gratuite de moustiquaires aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes, CPS pour les enfants de 3 mois à 10 ans pendant l’hivernage, et une forte sensibilisation des populations.

Sur les infrastructures, il a été clair : « Le département de Nabaji Civol doit avoir un hôpital de niveau 1 et 2 postes de santé, y compris à Dandé Mayo et au Diéey ». Il a assuré que « l’État du Sénégal s’active déjà pour la réalisation de cette infrastructure déjà programmée », au terme des travaux de cartographie initiés par les autorités. Sur le plan de la gouvernance locale, le responsable de Pastef a lancé un message fort : « La commune de Nabaji n’a pas besoin d’un maire qui gouverne par correspondance, c’est fini maintenant. La commune de Nabaji, c’est le fils de la commune qui peut la bâtir, surtout en résidant en parfaite symbiose avec la population, dans le Juub, Jubël, Jubanti ». « Aliou Thiongane est une fierté pour notre commune et nous sommes prêts à vous accompagner dans toutes vos initiatives politiques et citoyennes », a conclu le chef Chérif Ba.

Au-delà de l’acte citoyen, cette journée pose les jalons d’un engagement durable. Entre la forte mobilisation des populations, le soutien des autorités coutumières et le plaidoyer du Pr Aliou Thiongane, Sedo Sebe affiche sa volonté de prendre son destin en main. La santé et la solidarité s’imposent ainsi comme les piliers du développement de Nabaji.