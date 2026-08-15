Équipe du Sénégal : Le salaire proposé à Patrick Vieira dévoilé

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Selon toute vraisemblance, Patrick Vieira devrait être nommé nouveau sélectionneur de l’équipe du Sénégal. Il devrait signer un contrat de 4 ans à la tête des Lions, avec un joli salaire à la clé.

Selon des informations du journaliste Malang Sané de Sports News Africa, le technicien français né au Sénégal est tombé d’accord avec la Fédération sénégalaise sur un salaire compris entre 35 et 45 millions de Fcfa. Il sera un poil mieux payé que son prédécesseur, Pape Thiaw, qui, après de longues négociations, était tombé d’accord avec la fédération sur un salaire de 30 millions Fcfa.

Passé par New York City, l’OGC Nice, Crystal Palace, Strasbourg et Gènes, Patrick Vieira devrait connaître sa première expérience de sélectionneur avec les Lions de la Téranga. Il aura la tâche de donner un second souffle au vivier sénégalaius et relever une équipe qui sort d’un échec lors de la Coupe du monde.