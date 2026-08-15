Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
IMG 20260815 WA00901

Taslima (Sédhiou) : La cité religieuse célèbre sa 81e édition du gamou le 25 août…

15 août 2026 Actualité

 

 

‎Pour sa 81e édition, la cité religieuse de Taslima célèbre le gamou ce mardi 25 août marquant l’anniversaire de la naissance du prophète Mahomed (Psl). Ainsi, le khalife général Elhadji Makhily Gassama invite la umma islamique à venir pour louer Allah (Swt) pour demander sa miséricorde. En ce sens, le Saint Coran sera lu plusieurs fois par les fidèles pour implorer le pardon. Mais également une conférence sur la vie et l’œuvre du prophète Mahomed (Psl) sera animée par le porte-parole du khalife général, Elhadji Khalifa Diaby.

‎‎Cette année, le thème de l’éducation sera développé lors de cet événement religieux. En ce sens, le thème choisi n’est pas fortuit car il revêt un cachet particulier avec la dépravation des mœurs fortement influencé par les réseaux sociaux.

‎En plein préparatifs, la cité religieuse sollicite l’engagement des autorités administratives, locales et de bonnes volontés pour les nombreux pèlerins venus de la sous-région et de la diaspora. D’ailleurs, à chaque gamou un comité de développement durable (CDD) est organisé où les services prennent des dispositions pour un bon déroulement de l’événement.

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2026 08 15 a 08.44.57

Nioro : les Douanes saisissent des médicaments d’une valeur de 50 millions FCFA et 16600 paquets de préservatifs

La Brigade mobile des Douanes de Nioro a réalisé deux importantes saisies dans le cadre …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved