Taslima (Sédhiou) : La cité religieuse célèbre sa 81e édition du gamou le 25 août…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

‎Pour sa 81e édition, la cité religieuse de Taslima célèbre le gamou ce mardi 25 août marquant l’anniversaire de la naissance du prophète Mahomed (Psl). Ainsi, le khalife général Elhadji Makhily Gassama invite la umma islamique à venir pour louer Allah (Swt) pour demander sa miséricorde. En ce sens, le Saint Coran sera lu plusieurs fois par les fidèles pour implorer le pardon. Mais également une conférence sur la vie et l’œuvre du prophète Mahomed (Psl) sera animée par le porte-parole du khalife général, Elhadji Khalifa Diaby.

‎

‎‎Cette année, le thème de l’éducation sera développé lors de cet événement religieux. En ce sens, le thème choisi n’est pas fortuit car il revêt un cachet particulier avec la dépravation des mœurs fortement influencé par les réseaux sociaux.

‎

‎En plein préparatifs, la cité religieuse sollicite l’engagement des autorités administratives, locales et de bonnes volontés pour les nombreux pèlerins venus de la sous-région et de la diaspora. D’ailleurs, à chaque gamou un comité de développement durable (CDD) est organisé où les services prennent des dispositions pour un bon déroulement de l’événement.