Arrivée triomphale du ministre Idrissa Samb à Dahra Djoloff, l’ingénieur Aly Daouda Silate Ka de Thiel mobilise le département de Linguère

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Loin de ses bases, l’ingénieur Aly Daouda Silate Ka de la commune de Thiel , leader du mouvement convergence patriotique les intègres ,a mobilisé hier dans tout le département de Linguère pour accueillir triomphalement son frère le ministre Idrissa Samb de l’ emploi et de la formation professionnelle et technique. A cet effet, ses militants et sympathisants issus de toutes les communes de Linguère se sont déplacés en compagnie d’ Ousseynou Mangane de Dodji, d’ El Hadji Sow Madiba de Dahra , de Birame Sow de Thiel entre autres inconditionnels de Daouda Silate Ka pour réserver un accueil héroïque à Idrissa Samb suite à sa nomination. Digne fils de Thiel,( une localité du département de Linguère) Aly Daouda Silate Ka en ce moment en mission dans l’Europe, fut pourtant directeur de campagne d’ El Hadji Malick Ndiaye .

Parlant de son rang politique dans le Djoloff, Birame Sow un proche de Aly Daouda Silate :<< Aly Daouda Silate Ka est le premier responsable politique de la Coalition Diomaye Président du département de Linguère.>> Ainsi, poursuivant, Birame Sow de souligner que << Aly Daouda Silate Ka est un leader départemental suffisant qu’il a fait hier une grande mobilisation ‘même s’il est en France.>> estime t-il. En clair, d’après ses inconditionnels, hier , des militants et sympathisants du leader Aly Daouda Silate Ka sont venus de toutes les communes ( Linguère, Dodji, Thiel, Gassane, Kamb, Sagatta Djoloff, Déali, Boulal, Barkédji, Dahra, Mboula, Mbeuleukhé, Yang Yang, Tessékéré, Affé Djoloff, Thiargny, Labgar, Thiamène Pass)

Une remarque non moins importante selon Birame Sow << Aly Daouda Silate Ka est le premier responsable politique d’ être reçu par Aminata Touré après les élections législatives.>> a t- il souligné.

En tous les cas à en croire des militants d’ Aly Daouda Silate Ka rencontrés sur place, la participation du mouvement convergence patriotique les intègres a beaucoup pesé quant à la réussite de l’accueil triomphal du ministre Idrissa Samb hier dans son fief Dahra Djoloff.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)