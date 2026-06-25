Un réseau sequestrait des homosexuels européens à Dakar

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À Dakar, le réseau qui piégeait des homosexuels européens pour leur extorquer des fonds et qui a été démantelé en avril 2025 par la Section de recherches de Dakar, a fait face pour la première fois aux juridictions sénégalaises. L’affaire, évoquée hier, mercredi 24 juin 2026, devant le tribunal correctionnel de Dakar, a été renvoyée pour plaidoiries au 22 juillet prochain. D’après l’enquête, le cerveau, Ibrahima Ndiaye alias « Madré », est poursuivi pour association de malfaiteurs, actes contre-nature, séquestration délictuelle et de tentative d’extorsion de fonds. Les acolytes du chef de file, Ndiémé Seck, Fatoumata Bintou Keïta et Abdoulaye Ba, sont, eux, poursuivis pour complicité de ces mêmes chefs d’inculpation sauf pour les faits d’actes contre-nature. Jean Jacques Mahi, leur victime belge de 68 ans qui est tombé dans leurs filets, est seulement incriminé pour des faits d’actes contre-nature.

Tout est passé d’une romance virtuelle qui cachait en réalité une vérité immonde. Dirigée par Ibrahima Ndiaye dit « Madré », la bande ciblait des homosexuels européens. Ces derniers, après avoir été séduits via des sites de rencontres, sont par la suite séquestrés puis victimes d’extorsions de fortes sommes. C’est sur le site « Gay Roméo » que le Belge de 68 ans, Alain Jean Jacques Mahi, a cru trouver l’amour avec « Madré », 26 ans. Après des échanges prolongés sur WhatsApp, le Belge, convaincu de la ‘’sincérité’’ de son correspondant, débarque à Dakar le 28 mars. Sans rien laisser transparaître, Ibrahima Ndiaye, le prétendu amoureux, l’accueille chaleureusement. Le couple passe une première nuit ensemble, puis se rend à Saly en compagnie des complices de « Madré », en l’occurrence Ndiémé Seck, Fatoumata Bintou Keita et Abdoulaye Ba. Quelques jours plus tard, le 3 avril, « Madré » convainc son partenaire Mahi de retourner à Dakar.