Révision constitutionnelle : Journée décisive à l’Assemblée sur fond de divergences entre la Présidence et le Perchoir

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L’hémicycle s’apprête à vivre une séance plénière décisive ce lundi 29 juin 2026. Les députés se réunissent pour examiner et voter une proposition de loi portant révision constitutionnelle, un texte qui redéfinit l’équilibre des pouvoirs entre l’Exécutif et le Législatif. Cette initiative parlementaire intervient dans un contexte de désaccord politique marqué entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, un mois après le départ de ce dernier de la primature.

L’examen de cette réforme par la Commission des lois a mis en évidence une volonté de rééquilibrer les prérogatives institutionnelles. L’une des modifications majeures concerne le statut du chef de l’État, qui ne pourra plus diriger un parti politique ou une coalition. De plus, l’élaboration du programme de gouvernement devra désormais se faire en concertation avec le Premier ministre, qui récupère par ailleurs le pouvoir de nomination aux emplois civils. Le texte introduit également des verrous techniques importants, notamment la modification de l’article 87 pour stipuler que la dissolution de l’Assemblée nationale ne peut intervenir qu’une seule fois au cours d’un même mandat présidentiel. En parallèle, l’amendement de l’article 86 encadre le recours à la motion de censure à deux tentatives par an au maximum, tout en instaurant un mécanisme d’engagement de responsabilité financière inspiré du modèle français pour faciliter l’adoption des lois de finances.

Cette réorganisation de l’architecture étatique suscite de vives réactions de la part de la coalition présidentielle Diomaye Président. Réunie en conférence des leaders ce dimanche 28 juin, la coordinatrice de la coalition, Aminata Touré, accompagnée de figures telles que l’avocat Abdoulaye Tine, a dénoncé une tentative de dénaturer la mouture originale issue du dialogue national sur la justice. Elle estime que le projet initial a été altéré en commission afin de transférer indûment les pouvoirs du président de la République vers le Parlement, affirmant que « le projet présenté par le président a été tout simplement détourné » et qu’« à travers ces amendements, le texte est devenu méconnaissable ».