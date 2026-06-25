Barth’ a rendu visite à Pape Malick Ndour

Annoncé la semaine passée aux côtés du détenu le plus célèbre actuellement de la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, c’est finalement hier que Barthélemy Dias est allé rendre visite à Pape Malick Ndour. Pour l’occasion, Dias fils était accompagné d’un petit comité fait de sa sécurité. Il faut dire aussi qu’il a été bien accueilli à son arrivée par les gardes pénitentiaires. On ne sait pas trop ce qu’ils se sont dit, mais Pape Malick était très content de cette visite.
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