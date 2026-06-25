« J’ai couché avec Djiby Dramé 4 fois »

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La Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a réalisé sa 101ᵉ arrestation dans l’affaire Pape Cheikh Diallo. Il s’agit du décorateur El Hadji Fallou Diagne, qui a été intercepté à Pikine, selon des sources de Seneweb.

Interrogé par les enquêteurs, le suspect a avoué avoir entretenu des rapports sexuels avec le chanteur Djiby Dramé à quatre reprises. Il aurait d’autres partenaires, dont des célébrités. Placé en garde à vue, El Hadji Fallou Diagne sera présenté au doyen des juges (TGI) de Pikine-Guédiawaye.

Pour rappel, après le démantèlement du réseau de présumés homosexuels dont Pape Cheikh Diallo, le procureur Saliou Dicko avait sollicité l’ouverture d’une information judiciaire.