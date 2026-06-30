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« Bébé Achoura » 1448/2026: Quand Promobile sort l’artillerie lourde

30 juin 2026 Société

Les responsables de l’opérateur de téléphonie moible, Promobile, viennent d’organiser la première édition de « Bébé Achoura ». A l’image de ce qui se fait avec l’année grégorien, cette initiative vise à récompenser le premier bébé du nouvel an musulmane.

A cette occasion, les parents de l’heureux (se) élu(e) ont été gavés de présents (habits, enveloppes finacières, etc. Du moins, si l’on en croit le chargé des relations publiques du premier MVNO au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. Abdou Khadre Fall, puis que c’est de lui qu’il s’agit, a aussi annoncé la pérennisation de cette action au profit des adeptes de la foi musulmane.

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