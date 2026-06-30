Le Maroc élimine les Pays-Bas et file en huitièmes de finale !

C’était l’un des matchs les plus attendus de ces seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026… et il a tenu toutes ses promesses. L’affiche entre les Pays-Bas et le Maroc a tourné à l’avantage des Marocains au terme d’une rencontre longtemps indécise et conclue par une séance de tirs au but irrespirable. En première période, les Lions de l’Atlas se créent les occasions les plus dangereuses avec cet arrêt réflexe de Verbruggen sur une tête de Neil El Aynaoui (20e), ou encore Ismael Saibari qui manque de peu de reprendre un ballon qui passe devant lui à bout portant juste avant la pause (45+8e).

Au bout de la nuit au Mexique, au bout du jour en France, c’est le Maroc qui s’est imposé contre les Pays-Bas aux tirs au but (1-1, 2-3 TAB) pour retrouver les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

De leur côté, les Oranje n’ont pas vraiment créé du danger, à part cette claquette de Yassine Bounou sur une frappe puissante de Micky Van de Ven (43e), et passent tout près de concéder l’ouverture du score en début de seconde mi-temps. Achraf Hakimi frappe la barre sur une frappe côté fermé (52e), avant que Micky Van de Ven n’effectue un énorme retour devant le latéral droit parisien (56e). Les hommes de Ronald Koeman arrivent malgré tout à ouvrir le score contre le cours du jeu sur une action en quatre passes. Bart Verbruggen dégage le ballon depuis sa surface de réparation. À la réception, Wout Weghorst effectue une belle déviation qui lance Crysencio Summerville. L’attaquant de West Ham résiste ensuite au retour d’un défenseur marocain et se jette pour servir Cody Gakpo, qui conclut malgré la tentative désespérée de Noussair Mazraoui de sauver son équipe (72e). Une belle histoire pour le joueur de Liverpool, qui a perdu son enfant de 5 mois après une fausse couche de sa compagne il y a deux jours.

Dos au mur, les Marocains tentent le tout pour le tout afin d’égaliser et reviennent de l’enfer en toute fin de temps réglementaire grâce à un centre de Chemsdine Talbi repris de la tête par Issa Diop (90+1e), ce qui leur permet d’arracher les prolongations sur le fil. Durant ces 30 minutes supplémentaires, les hommes de Mohamed Ouahbi passent tout près de prendre l’avantage avec cet énorme arrêt de Bart Verbruggen après un magnifique numéro de Soufiane Rahimi dans la surface (97e). Finalement, les deux équipes se retrouvent en séance de tirs au but, et ce sont les Marocains qui l’ont emporté et qui retrouveront le Canada en 8es de finale.