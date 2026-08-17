Augmentation des prix à la pompe : le nouveau gouvernement hérite d’une bombe budgétaire pouvant atteindre 1 396 milliards FCFA

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Le nouveau gouvernement n’aura pas bénéficié de période de grâce. À peine installé, il se retrouve confronté à l’un des plus grands risques budgétaires auxquels le Sénégal a été exposé ces dernières années : l’explosion potentielle de la facture énergétique nationale.

La Loi de Finances Initiale (LFI) avait été construite sur une hypothèse de prix du pétrole de 67 dollars le baril. Sur cette base, la subvention destinée à soutenir le secteur de l’énergie était évaluée à 250 milliards FCFA.

Mais la réalité du marché international est aujourd’hui tout autre. Avec un baril évoluant autour de 85 dollars, le besoin de subvention est désormais estimé à 774 milliards FCFA. Autrement dit, l’État doit trouver 524 milliards FCFA supplémentaires pour maintenir l’équilibre du système énergétique et éviter une répercussion brutale des coûts sur les consommateurs.

Cette seule variation représente déjà un choc majeur pour les finances publiques. Pourtant, le scénario pourrait devenir beaucoup plus préoccupant.

Si les tensions géopolitiques au Moyen-Orient devaient s’installer durablement et entraîner une hausse du prix du pétrole à 115 dollars le baril, la subvention énergétique atteindrait alors 1 396 milliards FCFA. Dans cette hypothèse, l’écart avec les prévisions initiales de la LFI serait de 1 146 milliards FCFA.

Une telle somme représente un défi colossal pour le budget national. Elle obligerait inévitablement le gouvernement à procéder à des arbitrages douloureux entre les dépenses énergétiques et d’autres priorités essentielles telles que l’éducation, la santé, l’agriculture ou les infrastructures.

L’absence d’anticipation au cœur du problème

Au-delà des chiffres, la véritable question porte sur la gestion du risque.

Le Sénégal est un pays fortement dépendant des fluctuations des marchés internationaux pour son approvisionnement en combustibles destinés à la production d’électricité. Cette vulnérabilité est connue depuis de nombreuses années et aurait dû conduire à la mise en place de mécanismes de protection contre les variations extrêmes des cours.

Or, aucune stratégie significative de couverture des risques ne semble avoir été déployée pour prémunir le pays contre un choc pétrolier de cette ampleur. Pourtant, des outils financiers tels que le hedging énergétique sont utilisés dans de nombreux pays afin de sécuriser les prix d’achat et de limiter l’impact des fluctuations des marchés mondiaux.

L’absence de telles mesures place aujourd’hui le nouveau gouvernement dans une position particulièrement délicate, contraint de gérer une situation dont les causes sont largement antérieures à sa prise de fonction.

Une stratégie de la terre brûlée ?

Plus inquiétant encore, certains observateurs pourraient être tentés de voir dans cette situation les caractéristiques d’une véritable stratégie de la terre brûlée. En laissant au gouvernement entrant un budget construit sur des hypothèses particulièrement optimistes, sans mécanisme de couverture et sans provision suffisante pour absorber un choc pétrolier majeur, l’équipe sortante a transféré à ses successeurs l’intégralité du risque financier.

Le nouveau ministre de l’Énergie hérite ainsi d’un secteur confronté à une équation quasi impossible : préserver la stabilité tarifaire, maintenir l’équilibre financier des opérateurs du secteur et éviter une dégradation des comptes publics, tout en trouvant plusieurs centaines de milliards de FCFA non prévus dans le budget de l’État.

Qu’elle résulte d’une erreur d’appréciation ou d’un manque d’anticipation, cette situation place aujourd’hui le gouvernement devant ses responsabilités et réduit considérablement ses marges de manœuvre.

Le premier grand test du nouveau ministre de l’Énergie

Pour le nouveau ministre, ce dossier constitue sans doute le premier véritable test de son mandat. Il devra rapidement dire la vérité aux Sénégalais sur l’état réel des finances du secteur énergétique tout en mettant en œuvre des réformes structurelles capables de réduire durablement l’exposition du pays aux chocs extérieurs.

L’enjeu dépasse la seule question de la subvention énergétique. Il touche à la crédibilité de la politique économique du Sénégal, à la soutenabilité de ses finances publiques et, plus largement, à sa souveraineté énergétique.

Car une chose est certaine : dans un secteur aussi stratégique, l’avenir d’un pays ne peut être laissé à la merci des fluctuations du marché pétrolier mondial.

Article partagé le 9 juin 2026 par Thierno Alia MBENGUE, Ingénieur Polytechnicien, membre de KIIRAAY les patriotes républicains.*