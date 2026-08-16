Afrobasket U18 masculin : la Côte d’Ivoire décroche son premier titre continental face au Sénégal

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La Côte d’Ivoire entre dans l’histoire du basket africain. Ce dimanche 16 août, à Treichville, les Éléphanteaux ont réalisé un exploit retentissant en décrochant le premier titre de champion d’Afrique U18 de leur histoire.

Devant leur public, les Éléphanteaux ont survolé la finale face au Sénégal, s’imposant sur le score de 73 à 51.

Maîtres de leur sujet de bout en bout, les jeunes ivoiriens n’ont laissé aucune chance aux Lionceaux, qui repartent néanmoins avec une médaille d’argent et le titre honorifique de vice-champions d’Afrique.