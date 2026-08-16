Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Capture decran 2026 08 15 a 16.35.20

Equipe du Sénégal : les deux objectifs assignés à Patrick Vieira

16 août 2026 Actualité

Vainqueur de la CAN 2025 puis piteusement éliminé de la Coupe du monde 2026 en seizièmes de finale par la Belgique, le Sénégal veut retrouver son allant sous les ordres de Patrick Vieira. Sa signature n’est pas encore officielle, mais le technicien français et la Fédération sénégalaise de football (FSF) sont tombés d’accord sur un contrat de 4 ans, selon plusieurs sources.

 

D’après les informations du journaliste Malang Sané de Sports News Africa, la FSF a assigné deux objectifs à Patrick Vieira durant leurs échanges. Le premier, c’est de se qualifier en finale de la prochaine CAN, prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda en 2027. Le second, c’est une qualification à la Coupe du monde 2030, qui se tiendra en Espagne, au Portugal et au Maroc.

Selon le journaliste, Patrick Viera et la Fédération sénégalaise de football se sont accordés sur un salaire compris entre 35 et 45 millions de FCFAF.

Tags

Vérifier aussi

thumb 1260x800 6a81b1b7ac945 tnHALqgady

Insécurité et insalubrité à Colobane : Quand la colère des riverains explose face à l’inaction de l’État

  Une altercation a opposé des habitants de Colobane à des ressortissants étrangers installés dans …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved