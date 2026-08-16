Equipe du Sénégal : les deux objectifs assignés à Patrick Vieira

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Vainqueur de la CAN 2025 puis piteusement éliminé de la Coupe du monde 2026 en seizièmes de finale par la Belgique, le Sénégal veut retrouver son allant sous les ordres de Patrick Vieira. Sa signature n’est pas encore officielle, mais le technicien français et la Fédération sénégalaise de football (FSF) sont tombés d’accord sur un contrat de 4 ans, selon plusieurs sources.

D’après les informations du journaliste Malang Sané de Sports News Africa, la FSF a assigné deux objectifs à Patrick Vieira durant leurs échanges. Le premier, c’est de se qualifier en finale de la prochaine CAN, prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda en 2027. Le second, c’est une qualification à la Coupe du monde 2030, qui se tiendra en Espagne, au Portugal et au Maroc.

Selon le journaliste, Patrick Viera et la Fédération sénégalaise de football se sont accordés sur un salaire compris entre 35 et 45 millions de FCFAF.