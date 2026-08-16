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Dans le cadre de sa traditionnelle visite à l’occasion du Mawlid, prévu mardi 25 août,le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu vendredi prochain à Tivaouane. L’annonce a été faite, dans la soirée du 15 août, par Serigne Habib Sy, fils de Serigne Mansour Sy « Borom Daradji », selon les informations rapportées par Le Soleil.

Le chef de l’État sera reçu ensuite par le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a précisé le marabout à la fin de la deuxième séance de Burd, consacrée à la « mise en garde contre les errements de l’âme ».

«Le khalife nous a instruit de l’accueillir comme il se doit, parce que [le chef de l’État] est l’invité de Tivaouane et de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy », a-t-il déclaré. Cette ziarra présidentielle est effectuée chaque année à l’occasion du Gamou de Tivaouane.

Pour l’édition 2026, la cité religieuse entend inscrire la célébration dans une dynamique de foi, de transmission et de responsabilité, autour du thème : « Ensemble, penser et agir par le verbe de l’Unicité (Tawhid) ».

Plus connu au Sénégal sous le nom de Gamou, le Mawlid constitue l’un des principaux rendez-vous religieux de l’Afrique de l’Ouest. Chaque année, des milliers de fidèles convergent vers Tivaouane, cité de Seydi El Hadji Malick Sy, pour commémorer la naissance du Prophète Mouhamed (PSL) et renouveler leur attachement aux enseignements de l’islam, dans une tradition de savoir, de spiritualité et de fraternité.