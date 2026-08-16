Hausse du prix du carburant : les tarifs du transport AFTU restent inchangés pour le moment

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Les transporteurs de l’Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU) n’envisagent, pour le moment, aucune augmentation des tarifs du transport malgré la hausse des prix du carburant. Une décision sur une éventuelle révision des tarifs devrait être discutée avec le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD) et les autorités compétentes.

« Pour le moment, ce n’est pas encore envisagé une augmentation des tarifs du transport », a précisé Dongo Fall, membre de l’AFTU, au micro de la RFM. Selon lui, les transporteurs ne peuvent pas décider unilatéralement d’une hausse ou d’une baisse des tarifs.

Une réunion avec les autorités compétentes est ainsi attendue dans les prochains jours. « Je pense que la semaine prochaine, on fera une réunion pour savoir ce qu’il y a à faire », a indiqué M. Fall.

Le responsable de l’AFTU rappelle que la fixation et la régulation des tarifs relèvent notamment du CETUD. « Ce n’est pas nous qui réglons les tarifs », a-t-il expliqué, évoquant également la nécessité d’échanger avec le ministère des Finances, la Direction générale des transports terrestres et les autres autorités concernées.

Dongo Fall assure par ailleurs que les transporteurs attendent les orientations des autorités avant toute décision. « Nous n’avons pas le droit de grossir ni de diminuer en cas d’augmentation des carburants », a-t-il déclaré.

Ainsi, malgré la pression exercée par la hausse du prix du carburant, aucune augmentation des tarifs du transport AFTU n’est, à ce stade, actée. Les usagers devront attendre les conclusions des prochaines concertations entre les transporteurs et les autorités compétentes