Hausse du carburant : « Les prix du transport doivent rester », prévient Gora Khouma

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Le président de l’Union des routiers du Sénégal, Gora Khouma, s’oppose à toute augmentation des tarifs du transport à la suite de la hausse des prix du carburant décidée par le gouvernement. Il appelle les acteurs du secteur à maintenir les tarifs actuels afin de ne pas faire supporter aux populations les conséquences de cette nouvelle hausse.

« Les prix du transport doivent rester » : c’est la position défendue par Gora Khouma après la décision du gouvernement de revoir à la hausse les prix du carburant. Intervenant sur la RFM, l’Agent général de l’Union des routiers du Sénégal a appelé les transporteurs à faire preuve de responsabilité face au contexte économique actuel.

Selon lui, la hausse des prix du carburant constitue une « mauvaise nouvelle », alors que les acteurs économiques espéraient plutôt une baisse. Il estime toutefois que la situation internationale, notamment les tensions dans le Golfe, peut expliquer cette évolution.

Gora Khouma a également comparé les prix pratiqués au Sénégal à ceux de la Côte d’Ivoire. « Pour la Côte d’Ivoire, le super c’est 905, le gasoil 725. Au Sénégal, le super devient 990, le gasoil 755 », a-t-il relevé.

Malgré cette hausse, le responsable syndical refuse que les transporteurs répercutent automatiquement l’augmentation sur les tarifs. Il estime que les populations ne sont pas en mesure de supporter une nouvelle charge.

« Les populations ne peuvent pas suivre cette cadence », a-t-il déclaré, appelant les acteurs routiers à ne pas augmenter les prix du transport. Pour lui, « les populations ne peuvent pas payer les pots cassés ».

Gora Khouma dit ainsi vouloir sensibiliser l’ensemble des acteurs du transport routier sur leur responsabilité dans ce contexte. Il insiste sur la nécessité de préserver les usagers d’une nouvelle hausse qui viendrait alourdir davantage leurs dépenses quotidiennes.

« Nous, acteurs routiers, nous ne répondons pas à cette hausse pour hausser les prix du transport, que nous ne ferons pas », a-t-il martelé, réaffirmant ainsi son appel au maintien des tarifs actuels.