Le bitumage de la route Labgar- Linguère une demande sociale des populations, les activités de production et d’évacuations sanitaires bloquées

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Les populations de la commune de Labgar ( département de Linguère) sont dans le désarroi.En cause , en cette période hivernale, la piste qui relie Labgar (chef lieu communal) – Linguère longue de 70 km est impraticable entraînant du coup toutes les activités de production et d’évacuations sanitaires vers d ’autres localités de l’arrondissement ( Dodji) où se trouve Labgar, le reste du département de Linguère voire même la région de Louga. Selon, Idrissa Diop maire de Labgar, il urge le bitumage de l’axe Labgar- Linguère car cette route est essentielle pour le développement de collectivité territoriale. Poursuivant, l’édile Idrissa Diop << le bitumage de la route Labgar -.Linguère est une impérieuse ́ nécessité, aujourd’hui Labgar souffre d’enclavement qui ne dit pas son nom>> A l’en croire (Idrissa Diop), quand le ciel ouvre ses vannes, Labgar reste et demeure injoingnable au grand malheur des usagers. D’où, au nom des ses administrés, le maire de Labgar Idrissa Diop lance un cri de cœur à l’endroit des autorités du pays au premier Chef Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour faciliter l’accessibilité de Labgar.

Pour rappel ,c’est en marge de deux finales de football ( coupe du maire de Labgar) les éditions de 2024 et 2025 qu’Idrissa Diop s’est exprimé pour dénoncer l’état défectueux de la piste Labgar- Linguère.

L’édition de 2024 ,Montagne a battu Tawfeekh par tirs aux buts et devient championne en 2024.

S’agissant de la finale en 2025, Dental s’adjuge le trophée au dépend de Tendungal par la plus petite marque 1- 0.

Le double parrain ( le maire Idrissa Diop) n’a pas lésiné sur les moyens pour gâtér sa jeunesse ainsi de nombreux lots ont été offerts . Très satisfait des manifestations sportives, le premier magistrat de Labgar de souligner que sa jeunesse a vécu des moments de partage, de communion, de collaboration. De plus, d’après Idrissa Diop, les finales ont permis les uns et les autres de sympathiser, de créer la diversité culturelle qui existe à Labgar.

Entre autres préoccupations sportives des gradins, des projecteurs, un tapis ont été exposées par l’édile Idrissa Diop.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)