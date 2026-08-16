Dodji: La 1iere adjointe au maire Ndiémé Diop quitte PSD Ndiarign et annonce son adhésion dans le parti présidentiel

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Encore le parti présidentiel enregistre des ralliements de taille dans le département de Linguère. En effet, la première adjointe au maire de Dodji Ndiémé Diop qui était jusque là militante du parti PSD Ndiarign d’Aly Ngouille Ndiaye, a annoncé son adhésion dans le parti présidentiel. Selon elle, suite à la main tendue du ministre Idrissa Samb qui l’ a invité de travailler ensemble que la première adjointe au maire de Dodji du département de Linguère a décidé de signer son appartenance au parti Kiiray. Auparavant, à en croire Ndiémé Diop, cette dernière << Avant de prendre ma décision, j’ai informé mon ex président de parti Aly Ngouille Ndiaye qui a magnifié l’idée>> renchérit-elle. L’ adjointe au maire Ndiémé Diop de préciser qu’elle se range derrière le ministre Idrissa Samb pour accompagner Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

La militante de Kiiraay de souligner que la politique n’est pas une religion encore moins une confrèrie mais la politique c’est des principes et des conditions suffisant que j’ai répondu favorable à l’appel du ministre Idrissa Samb. Poursuivant, Ndiémé Diop d’affirmer qu’Idrissa Samb est un fils du Djoloff nommé dans le gouvernement cela est une fierté dans le Djoloff.

A rappeler que Ndiémé Diop n’est pas venue vide dans le camp présidentiel car elle a exposé des doléances à l’endroit de l’actuel régime. Entre autres préoccupations, le bitumage de l’axe Dodji- ́Linguère- Labgar qui polarise 68 villages. D’après l’adjointe au maire de Dodji l’usage de la route Dodji- Linguère- Labgar participe à l’essor économique du département de Linguère. Une autre doléance non moins importante soulevée par Ndiémé Diop à savoir le recrutement des jeunes dans le projet DAC ( 2000 ha) dans la collectivité territoriale de Dodji alors que le recrutement de 5000 jeunes était annoncé en vain dira Ndiémé Diop. A en croire cette dernière, pourtant la commune dd de Dodji était d’abord prioritaire pour ce qui concerne le recrutement au contraire, << nous on n’a rien vu ni senti de ce programme de recrutement d ’où il n’ y a aucun jeune de Dodji qui est recruté dans le DAC de Dodji>> déplore Ndiémé Diop.

Venue avec sa base et ses sympathisants dans le parti Kiiray, l’adjointe au maire de Dodji Ndiémé Diop a dénoncé le non recrutement des fils de la commune de Dodji dans les rangs du gouvernement du Sénégal.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)