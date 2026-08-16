Insécurité et insalubrité à Colobane : Quand la colère des riverains explose face à l’inaction de l’État

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Une altercation a opposé des habitants de Colobane à des ressortissants étrangers installés dans certains secteurs du quartier, transformés, selon des témoignages, en lieux de couchage et de vie précaires, caractérisés surtout par l’insalubrité.

La tension serait née de la cohabitation devenue de plus en plus difficile dans certaines zones, où des espaces publics sont progressivement occupés et utilisés comme dortoirs. Une situation qui suscite l’inquiétude et l’exaspération de certains riverains.

Face à cette situation, une question se pose : faut-il en arriver à des affrontements entre citoyens pour régler un problème qui relève de l’autorité publique ?

La réponse est clairement non. Même lorsque des difficultés de cohabitation, d’occupation de l’espace public ou de sécurité existent, la justice populaire ne peut constituer une solution. Le maintien de l’ordre et le règlement des différends doivent rester du ressort des autorités compétentes.

Au-delà de cette altercation, l’incident met surtout en lumière une problématique plus large : celle de l’installation précaire de personnes vulnérables dans plusieurs espaces de Dakar.

Que fait l’État face à cette situation ? Jusqu’où faudra-t-il attendre avant qu’une réponse structurée soit apportée ? Les autorités sont appelées à prendre leurs responsabilités afin de prévenir une escalade des tensions et de trouver des solutions respectueuses à la fois des populations locales, de l’ordre public et des droits des personnes concernées.

Car lorsque la cohabitation devient source de tensions répétées, laisser la situation s’envenimer peut conduire à des affrontements bien plus graves.

À Colobane, cette altercation doit donc servir d’alerte. Il est urgent d’agir avant que la colère ne laisse place à une véritable confrontation