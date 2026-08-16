Candidature au Secrétariat général de l’ONU : Des OSC africaines se mobilisent à Cotonou en faveur de Macky Sall

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Plusieurs organisations de la société civile (OSC) venues d’Afrique de l’Ouest, Centrale, du Nord et de l’Est se sont réunies ce vendredi 14 août 2026 à Cotonou pour lancer officiellement leur mouvement de soutien à la candidature de l’ancien président sénégalais, Macky Sall, au poste de Secrétaire général de l’ONU.

Sous la houlette de leur coordonnateur général Cyrille Nguiegang, ces organisations entendent promouvoir un « leadership africain au service de la paix, du multilatéralisme et de la communauté ».

Les arguments clés avancés par la société civile

Les OSC soutiens s’appuient sur plusieurs axes stratégiques pour porter cette candidature sur la scène internationale.

Triple niveau d’expertise : Une maîtrise articulée des décisions au niveau national (politiques publiques), continental (positions communes de l’UA) et international (équilibres diplomatiques et économiques).

Diplomatie de crise : L’action de Macky Sall sous son mandat à la tête de l’Union africaine en 2022, marquée par sa médiation lors de la crise ukrainienne pour débloquer les exportations de céréales en mer Noire.

Plaidoyer pour la gouvernance mondiale : Ses combats répétés en faveur de la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU et pour l’intégration de l’Union africaine en tant que membre permanent du G20.

Une ambition multilatérale et inclusive

Les promoteurs du mouvement précisent que cette démarche ne vise pas à opposer l’Afrique aux autres blocs géopolitiques, mais à faire émerger une contribution africaine constructive aux défis mondiaux. Durant toute la période de campagne, le collectif s’attellera à fédérer les acteurs continentaux autour d’un objectif central : mettre l’expérience d’un ancien chef d’État africain au service d’une ONU plus représentative, inclusive et efficace