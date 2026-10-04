Intempéries à Dakar : Deux personnes, dont un enfant de 5 ans, retrouvées noyées après les fortes pluies

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Les fortes pluies survenues ce dimanche à Dakar ont été le théâtre d’un drame à l’Unité 7 des Parcelles Assainies, précisément à hauteur de la station de l’ONAS. Alertés à 18 h 20, les secours sont arrivés sur les lieux à 18 h 35 et ont fait face à une situation dramatique : le repêchage de deux personnes victimes de noyade. Il s’agit d’une jeune dame âgée d’environ 25 ans et d’un enfant d’environ 5 ans, tous deux retirés sans vie.

Pour mener à bien cette délicate opération, d’importants moyens ont été déployés par les sapeurs-pompiers, notamment une équipe de spécialistes en interventions subaquatiques, un véhicule léger d’intervention ainsi que deux ambulances, dont une médicalisée. Après constat, les dépouilles des deux victimes ont été acheminées vers l’hôpital