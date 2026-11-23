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Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a exclu de se prononcer sur une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale, ce dimanche 22 novembre 2026 dans l’émission « Point de vue » sur la RTS, alors que plusieurs responsables de Kiiraay réclament cette mesure. « Mon choix, c’est celui d’un membre du gouvernement qui ne précède pas le président de la République dans ses prérogatives régaliennes », a-t-il répondu.

Le responsable gouvernemental a précisé que Bassirou Diomaye Faye détient l’ensemble des leviers juridiques et constitutionnels pour garantir le fonctionnement normal des institutions et des services publics, sans toutefois écarter aucun scénario. « Je ne vais pas présager sur ce que le président fera exactement », a-t-il insisté. Le ministre a également mis en avant le « niveau d’intégrité », l’« amour pour le pays » et le contrat social qui unit le chef de l’État aux Sénégalais.

Pour illustrer sa confiance face au risque d’un blocage durable avec le Parlement, Yankhoba Diémé a cité un proverbe wolof. « Point besoin de se faire déranger par un voleur qui a escaladé le mur et dont on sait qu’il ne peut plus en sortir », a-t-il lancé.

Le ministre a ensuite fustigé l’attitude des députés qui ont rejeté la loi de finances rectificative, un projet qui finançait des centres de santé, la résorption d’abris provisoires et le désenclavement de localités. « C’est bien qu’ils aillent se battre », a-t-il déclaré en accusant ses adversaires de vouloir paralyser l’action présidentielle. Il a enfin opposé cette posture à la conduite d’un « bon père de famille ». « Un bon père de famille, ce n’est pas celui qui inflige à sa famille la tristesse tous les jours, l’énervement tous les jours […] et ne leur apporte aucune solution à part parler », a-t-il conclu.