Coupe du monde U17 : Sénégal-Cuba, les Lionceaux en quête d’une place en seizièmes de finale

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L’équipe du Sénégal des moins de 17 ans dispute ce lundi son deuxième match de la Coupe du monde U17. Trois jours après avoir arraché un précieux nul face à la Croatie (1-1), les Lionceaux affrontent Cuba pour le compte de la deuxième journée du groupe F.

Les hommes de Lamine Sané, champions d’Afrique en titre, ont besoin d’une victoire pour se rapprocher de la qualification en seizièmes de finale. Battus lors de leur première sortie par le Tadjikistan (3-5), les Cubains semblent à la portée des partenaires de Cheikh Tidiane Thior.

Toutefois, les Lionceaux devront faire preuve de davantage d’efficacité offensive pour faire la différence rapidement. Avec le duo d’attaque composé de Sega Fall Mbodji et Ibrahima Dione « Vampire », le Sénégal espère marquer rapidement et décrocher un premier succès dans cette compétition.