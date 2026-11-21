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La déclaration de Tony Sylva, ancien gardien de but des Lions, semble préoccuper le député Guy Marius Sagna. Après la sortie de l’ancien coach des portiers de l’équipe nationale du Sénégal sur ses conditions de travail au sein de la tanière, le parlementaire a décidé de saisir officiellement le gouvernement.

Dans une publication, Guy Marius Sagna dit avoir appris « avec beaucoup de tristesse » que celui qu’il présente comme « notre Gaïndé Tony Sylva » serait resté six mois sans salaire. Il évoque également les interrogations soulevées par l’ancien portier des Lions sur sa situation contractuelle, qu’il juge floue.

« Si c’est ainsi qu’un héros comme Tony Sylva est traité, comment sont alors traités les autres ? », s’interroge le député, qui élargit ainsi la question aux conditions de prise en charge des joueurs et du staff des différentes équipes nationales.

Pour obtenir des explications, Guy Marius Sagna a adressé une question écrite au gouvernement. Dans cette correspondance, adressée à la ministre concernée, le député demande pourquoi certaines personnes, à l’image de Tony Sylva, ont pu rester six mois sans salaire. Il souhaite également savoir pourquoi la situation contractuelle de certains membres du staff reste floue.

Le parlementaire réclame, en outre, des précisions sur le nombre de personnes qui courent derrière des arriérés de salaire et sur la date à laquelle elles pourront être payées.