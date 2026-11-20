Séquence polémique entre Sonko et Diomaye : Waly Diouf Bodiang s’en prend vigoureusement à la RTS

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La Journée des Forces armées a été célébrée, ce jeudi, au Sénégal. La cérémonie a, notamment, enregistré la présence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye et du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

Mais la manière dont certaines séquences mettant en scène les deux hommes ont été présentées aux téléspectateurs de la télévision nationale, n’a visiblement pas plu à certains partisans de Pastef.

L’un des responsables du parti, Waly Diouf Bodiang, s’en est vivement pris à la RTS, ce vendredi, dans une publication sur Facebook.

« La RTS est devenue la Télé mille collines, piétinant toutes les règles basiques du journalisme. Avec ses montages ridicules, elle mène un combat politique contre un homme et un parti. C’est cela que l’histoire retiendra », a-t-il asséné.