Transition énergétique juste au Sénégal : la F2S-TEJ appelle à un financement soutenable et à la protection des travailleurs

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À l’occasion du Forum sur le financement de la transition énergétique juste et le dialogue social, la Fédération des Syndicats du Sénégal pour une Transition Énergétique Juste (F2S-TEJ) a réaffirmé la nécessité de placer les travailleurs au cœur des politiques énergétiques. À travers cette rencontre, elle entend contribuer à la construction d’un modèle de transition fondé sur la souveraineté énergétique, la justice sociale, la soutenabilité de la dette publique et la création d’emplois décents.

La Fédération des Syndicats du Sénégal pour une Transition Énergétique Juste (F2S-TEJ) réaffirme son engagement en faveur d’une transition énergétique fondée sur la justice sociale, la souveraineté énergétique, la création d’emplois décents et la protection des droits des travailleurs. C’est dans cette perspective qu’elle organise un forum consacré au financement de la transition énergétique juste et au dialogue social, autour des enjeux de la dette publique, de l’emploi et du rôle des différents acteurs.

Pour Moustapha Diagne, de la F2S-TEJ, la transition énergétique ne saurait se limiter au remplacement des énergies fossiles par les énergies renouvelables. Elle doit constituer un véritable levier de transformation économique, de développement industriel, de valorisation des compétences nationales et de renforcement contenu local.

« L’un des principaux défis demeure celui du financement. Dans un contexte marqué par les contraintes budgétaires et l’endettement des États, la Fédération plaide pour des mécanismes de financement équitables et soutenables, privilégiant les dons, les financements concessionnels et les mécanismes innovants, afin de ne pas compromettre les politiques sociales et les investissements productifs. La Fédération des Syndicats du Sénégal pour une Transition Énergétique Juste insiste également sur la nécessité d’une utilisation transparente des ressources mobilisées, notamment dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) », a-t-il souligné.

Sur le plan social, la F2S-TEJ défend le principe du « zéro licenciement sans solution ». appelle à anticiper les mutations professionnelles, à renforcer la formation et la reconversion des travailleurs, à préserver les droits acquis et à garantir la protection sociale. La transition doit être une opportunité de création d’emplois décents et durables, et non une source de précarisation.

La Fédération considère par ailleurs que le dialogue social doit occuper une place centrale dans la gouvernance de la transition énergétique. Elle plaide pour une participation effective des organisations syndicales aux instances nationales de pilotage et de suivi des politiques énergétiques, notamment celles liées au JETP.

Cette dynamique doit également mobiliser l’État, les employeurs, les collectivités territoriales, la société civile et les communautés. Une attention particulière doit être accordée aux jeunes, aux femmes et aux travailleurs de l’économie informelle afin de garantir une transition inclusive et équitable.

Regroupant seize organisations syndicales des différents segments du secteur de l’énergie, la F2S-TEJ conduit, depuis 2024, des activités de formation, de sensibilisation et de plaidoyer avec l’appui d’IndustriALL Global Union et de la Fondation Friedrich Ebert.

À travers ce forum, elle ambitionne de renforcer les capacités syndicales et de formuler des recommandations concrètes sur le financement, l’emploi, la dette publique et la gouvernance de la transition énergétique.