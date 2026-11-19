LFR 2026 : Le président de la République met en vigueur le texte par décret

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Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a décidé la mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026. Cette mesure a été actée par le décret n° 2026-2416 signé ce jeudi 19 novembre 2026, selon un communiqué du ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba.

La Présidence précise que cette décision intervient au titre des prérogatives du chef de l’État en tant que « gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ».