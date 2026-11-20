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La danseuse Marème Lèye, dite « Nabou Lèye », et cinq autres personnes en prison risquent un procès devant la chambre criminelle pour le double meurtre d’El Hadji Abdoul Aziz Ba, dit « Aziz Dabala », et de Boubacar Gano, dit « Waly ». Le procureur Saliou Dicko a bouclé ses réquisitions et a officiellement demandé leur jugement aux assises après la fin de l’enquête judiciaire au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, rapporte Seneweb

Le chef du parquet a détaillé les raisons de cette demande de renvoi dans son réquisitoire définitif transmis au doyen des juges. La décision finale appartient maintenant au magistrat instructeur, qui va bientôt trancher sur le sort judiciaire des six prévenus, tous en détention provisoire.

Les poursuites visent Mamadou Lamine Diaw, Assane Diaw, Ousseynou Diaw, Serigne Sarr dit « Ndeuss Pata », Babacar Ba alias « Mbaye Fall » et Marème Lèye dite « Nabou Lèye ». La justice les accuse d’ «association de malfaiteurs, d’assassinat avec actes de barbarie, de vol et de recel » dans ce dossier criminel.