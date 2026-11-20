Polémique autour de la RTS : Le Dr El Hadji Mansour Diop renvoie les militants de Pastef à leurs contradictions

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Au lendemain de la Journée des forces armées, les tensions politiques entre les partisans de Pastef et le camp présidentiel se sont ravivées sur les réseaux sociaux. Le Dr El Hadji Mansour Diop, directeur général de l’hôpital Aristide Le Dantec et membre fondateur du parti présidentiel Kiiraay, a réagi avec ironie aux critiques visant la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS).

À l’issue de la commémoration de la Journée des forces armées, des cadres et militants de Pastef ont dénoncé la couverture médiatique de la chaîne publique, qu’ils accusent d’avoir passé sous silence ou escamoté la poignée de main entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le leader de Pastef, Ousmane Sonko.

Dans un post sur sa page Facebook, le Dr Diop a pris le contre-pied de cette indignation : « Je vous vois vous offusquer du comportement républicain de la RTS. Inutile de vous rappeler que quand le micro de la RTS a été extirpé du lot en pleine campagne électorale, vous et moi avions applaudi. Alors par constance et cohérence, continuons tout simplement d’applaudir.»