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Les Lionceaux ont vécu une après-midi prolifique face à Cuba. Après avoir inscrit cinq buts en première période, les protégés de Lamine Sané ont poursuivi leur démonstration au retour des vestiaires. Ils se sont finalement imposés sur le score sans appel de 9-0 pour leur deuxième sortie dans cette Coupe du monde U17.

Les Lionceaux avaient déjà fait le plus dur avant la pause. Dès la 7e minute, Ibrahima Dione avait lancé les hostilités en trouvant la lucarne de Yulio Godinez sur une passe de Sidy Barhama Ndiaye. Sept minutes plus tard, Mouhamed Faye, titularisé pour la première fois dans ce Mondial, avait fait parler sa qualité de frappe. À la suite d’un centre de Lamine Mbengue repoussé par la défense cubaine, le milieu de Génération Foot avait repris le ballon de volée depuis l’extérieur de la surface pour inscrire le deuxième but.

La suite avait confirmé la domination sénégalaise. Sidy Barhama Ndiaye avait participé au festival à la 21e minute, avant que Sega Fall Mbodji ne s’invite au tableau des buteurs trois minutes plus tard, sur une offrande d’Ibrahima Sow. Cuba avait tenté de réagir par Yankarlos Iglesias à la 29e minute, sans parvenir à tromper Baba Camara. Juste avant la pause, Ibrahima Dione avait conclu une nouvelle action initiée par Sidy Barhama Ndiaye pour s’offrir un doublé et permettre au Sénégal de mener 5-0.

Au retour des vestiaires, Jérôme Albis a fait ses premiers pas dans la compétition en prenant la place d’Ibrahima Dione. Les changements n’ont pas freiné les ardeurs sénégalaises. À la 49e minute, Ibrahima Konte a signé le sixième but après une action individuelle de grande classe.

Entré en jeu en fin de match lors de la première sortie des Lionceaux, le joueur de Gambinos Stars Africa était cette fois dans le onze de départ. Il a marqué cette titularisation de son empreinte. Parti en percussion, il a éliminé plusieurs adversaires avant de conclure son raid par une belle réalisation. Au-delà de son but, il s’est montré solide dans le jeu et disponible dans les différentes phases.

Le Sénégal a ensuite continué à creuser l’écart. À la 56e minute, Jérôme Albis a délivré une passe à Sega Fall Mbodji, qui s’est offert un doublé. Avec trois buts en deux matchs, l’attaquant poursuit son festival dans ce tournoi. À la 65e minute, Ibrahima Sow a également participé à la fête. Après une première tentative repoussée par la défense cubaine sur une action initiée par Mamour Cissé, le ballon lui est revenu. Il en a profité pour inscrire le huitième but des siens.

Ibrahima Konte a quitté la pelouse à cette même minute, remplacé par Maurice Biaye. Le joueur de Darou Salam a lui aussi trouvé le chemin des filets. À la 72e minute, il a signé le 9-0 d’une superbe frappe lointaine, sous les sourires du sélectionneur Lamine Sané. Ce large succès restera comme la plus grande victoire du Sénégal dans l’histoire de ses participations à la Coupe du monde U17. Lors de la précédente édition, les Lionceaux avaient déjà signé un 5-0 contre les Émirats arabes unis, lors de la troisième journée.

Avec quatre points, le Sénégal occupe la première place du groupe devant la Croatie, qui compte également quatre unités après son succès contre le Tadjikistan (4-0). Les Lionceaux retrouveront justement les Tadjiks pour leur troisième et dernier match de poule, avec l’objectif de consolider leur position et de valider définitivement leur qualification pour les seizièmes de finale.