Université des cadres de Kiiraay : Réinventer les mouvements de cadres, l’heure des Clubs Nation et Développement

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L’Université d’Hivernage de Kiiraay les Républicains Patriotes du 3 octobre 2026 a été marquée par un appel particulièrement intéressant du ministre Yankhoba Diémé. En plaidant pour la mise en place de passerelles formelles entre le mouvement des cadres du parti et l’action gouvernementale, il a ouvert un débat qui dépasse largement le cadre de Kiiraay et concerne l’ensemble des partis politiques sénégalais.

Au fond, la question posée est simple : quel doit être le rôle des mouvements de cadres dans les partis politiques sénégalais au XXIᵉ siècle ?

Pendant longtemps, ces structures ont été principalement conçues comme des espaces d’animation politique, de mobilisation électorale ou de soutien aux orientations du parti. Or les défis auxquels le Sénégal est confronté aujourd’hui sont d’une tout autre nature. Réforme de l’État, finances publiques, souveraineté économique, intelligence artificielle, énergie, secteur parapublic, emploi des jeunes, industrialisation ou encore compétitivité internationale exigent des capacités d’analyse et de proposition beaucoup plus importantes qu’auparavant.

Dans ce contexte, l’appel du ministre Yankhoba Diémé mérite d’être approfondi. Car la véritable question n’est pas seulement de créer des passerelles entre les cadres du parti et le gouvernement. La véritable question est de savoir comment transformer l’expertise des cadres en contributions concrètes au service de l’action publique.

C’est précisément sur ce point que l’expérience du Club Nation et Développement du Sénégal, créé au début des années 1970, peut constituer une source d’inspiration. Ce club réunissait des responsables publics, des universitaires, des intellectuels et des cadres autour d’une mission simple : réfléchir aux grands enjeux de la nation et contribuer à la recherche de solutions pour le développement du Sénégal.

Plus de cinquante ans après, cette idée demeure d’une étonnante actualité.

Les partis politiques sénégalais disposent aujourd’hui de nombreux cadres, souvent hautement qualifiés, évoluant dans l’administration, le secteur privé, les universités, les organisations internationales ou la diaspora. Pourtant, leurs compétences sont rarement mobilisées dans un cadre structuré permettant de produire des analyses, d’évaluer des politiques publiques ou de préparer les réformes de demain.

L’enjeu n’est donc pas seulement de rapprocher les cadres du gouvernement. Il est de créer un espace permanent de réflexion, capable de faire le lien entre les idées, l’expertise et l’action publique.

Pour Kiiraay les Républicains Patriotes, une telle évolution pourrait prendre la forme d’un Club Nation et Développement adossé au mouvement des cadres. Le parti conserverait naturellement sa vocation politique. Mais il disposerait d’un véritable laboratoire d’idées chargé d’éclairer les décisions, de produire des études et de contribuer au débat national.

Un tel espace pourrait travailler sur des sujets aussi variés que la réforme de l’administration, le secteur parapublic, les finances publiques, l’éducation, l’intelligence économique, la transformation numérique, la souveraineté alimentaire ou encore les politiques d’emploi.

L’intérêt d’une telle démarche est multiple. Elle permettrait d’abord de sortir de la logique de réaction permanente à l’actualité pour inscrire la réflexion dans le temps long. Elle favoriserait ensuite la mobilisation de compétences souvent éloignées de l’action partisane quotidienne mais désireuses de contribuer au développement du pays. Elle permettrait enfin au parti de renforcer sa capacité à produire des propositions crédibles et documentées.

Cette réflexion dépasse d’ailleurs largement le cas de Kiiraay. Tous les partis politiques sénégalais gagneraient à disposer de structures capables d’assurer la jonction entre le monde politique, l’administration, l’université, le secteur privé et la société civile.

Dans un environnement où la compétition entre les nations se joue de plus en plus sur la qualité des institutions et des politiques publiques, la production d’idées devient une ressource stratégique. Les pays qui réussissent sont souvent ceux qui ont su construire des espaces permanents de réflexion capables d’anticiper les mutations et de préparer les réformes avant qu’elles ne deviennent des urgences.

L’appel de Yankhoba Diémé pourrait ainsi être l’occasion d’engager une réflexion plus large sur la modernisation des mouvements de cadres au sein des partis politiques sénégalais. Non pour en faire de simples structures de soutien, mais pour les transformer en véritables outils de réflexion stratégique au service de la nation.

Car un parti politique peut gagner une élection. Mais seules les idées, les compétences et la qualité de la réflexion permettent de transformer durablement un pays.

L’enjeu n’est donc plus seulement de créer des passerelles entre les cadres et le gouvernement. L’enjeu est de réinventer les mouvements de cadres des partis politiques en véritables Clubs Nation et Développement, capables de faire le lien entre expertise, décision publique et transformation nationale.

Lansana Gagny SAKHO

Membre de Kiiraay les Patriotes Républicains