« La démocratie : promesse ou imposture ? » : le livre de Yaye Diaw Massar Gaye qui questionne les fondements de la gouvernance au Sénégal

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« Le véritable combat du peuple sénégalais n’est pas de changer de président. C’est de changer de modèle de gouvernance. » C’est la conviction défendue par l’entrepreneuse sénégalaise Yaye Diaw Massar Gaye dans son ouvrage intitulé « La démocratie : promesse ou imposture ? Réflexions et propositions pour dépolitiser notre État ». À travers ce livre en préparation, dont elle présente les grandes orientations dans un fascicule de pré-lancement, l’auteure dénonce la place excessive de la politique dans le fonctionnement de l’État, la concentration des pouvoirs et les nominations partisanes. Elle préconise notamment une réforme constitutionnelle, une nouvelle méthode de désignation des ministres, une transformation du système électoral et une réorganisation de l’administration territoriale.

Le Sénégal doit-il continuer à changer de dirigeants sans remettre en question les règles qui organisent l’exercice du pouvoir ? C’est la principale interrogation soulevée par Yaye Diaw Massar Gaye dans son ouvrage « La démocratie : promesse ou imposture ? », consacré aux limites du modèle de gouvernance sénégalais et aux réformes qu’elle juge nécessaires pour construire un État davantage fondé sur la compétence et la responsabilité.

Originaire de Méckhé, l’auteure est une entrepreneuse évoluant dans le secteur de l’artisanat et dans diverses activités économiques. Après avoir vécu près de dix années à l’étranger, elle est revenue s’installer au Sénégal. Ses voyages, notamment dans le cadre de foires et de forums internationaux, ont nourri sa réflexion sur les différences entre les modèles de gouvernance. « Voyager, c’est s’ouvrir au monde. C’est aussi avoir la possibilité de comparer sa patrie à d’autres modèles de vie », explique-t-elle.

Évoquant son expérience au Maroc, où elle a séjourné, Yaye Diaw Massar Gaye dit avoir été marquée par la stabilité institutionnelle du royaume et par la place qu’y occupe le débat politique dans la vie quotidienne. « Au Sénégal, tout tourne autour de la politique. On passe la majeure partie de notre temps à élire plutôt qu’à travailler », déplore-t-elle. C’est de cette observation qu’est née sa volonté de proposer une réflexion sur l’organisation de l’État sénégalais.

« Le Sénégal ne peut plus continuer ainsi ! »

Dans la première partie de son ouvrage, consacrée aux raisons qui l’ont poussée à écrire, Yaye Diaw Massar Gaye prend soin de préciser sa démarche. « Je ne suis pas une femme politique. Je ne suis candidate à aucune élection et je ne nourris aucune ambition de carrière politique. Je suis une citoyenne, une entrepreneure et une femme qui observe, réfléchit et s’interroge sur l’avenir de son pays », affirme-t-elle.

L’auteure explique avoir vécu plusieurs alternances politiques, souvent accompagnées de promesses de changement, sans constater, selon elle, une transformation suffisante du fonctionnement de l’État. « Nous avons changé de présidents, de majorités et de discours. Mais avons-nous réellement changé notre manière d’organiser l’État ? », s’interroge-t-elle. Elle poursuit : « J’ai écrit ce livre parce que je refuse de considérer comme une fatalité le fait que notre pays soit constamment pris en otage par les ambitions politiques, les rivalités personnelles et les querelles partisanes. »

Pour elle, les difficultés du Sénégal ne sauraient être exclusivement imputées aux personnalités qui accèdent au pouvoir. « Et si notre véritable problème n’était pas les hommes qui nous gouvernent, mais le système qui leur permet de gouverner ainsi ? », demande-t-elle.

Diomaye-Sonko, les tensions politiques citées comme illustration des faiblesses institutionnelles

Dans son analyse, Yaye Diaw Massar Gaye revient sur les tensions politiques de novembre 2026, notamment les divergences entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ainsi que les désaccords autour de la loi de finances rectificative 2026 et du budget 2027. L’auteure considère que ces épisodes illustrent la vulnérabilité des institutions face aux rivalités politiques. « Pourquoi le fonctionnement d’un État doit-il devenir aussi vulnérable aux rivalités entre responsables politiques ? », s’interroge-t-elle.

Selon elle, la concentration des pouvoirs et la dépendance des institutions aux rapports de force partisans constituent des faiblesses structurelles du système sénégalais. « Notre pays ne peut pas se permettre de suspendre son développement chaque fois que des dirigeants ne s’entendent plus. Les institutions doivent fonctionner au-dessus des querelles personnelles », soutient-elle.

Yaye Diaw Massar Gaye dénonce également la place occupée par les considérations politiques dans l’accès aux responsabilités publiques. « Nous avons fini par confondre popularité et compétence, éloquence et capacité de gouverner, victoire électorale et aptitude à gérer un État », écrit-elle.

Elle estime que les fonctions de responsabilité devraient davantage tenir compte de l’expérience professionnelle, de l’intégrité et de la capacité à obtenir des résultats. « Le Sénégal ne manque pas de compétences. Il manque d’un système capable de les placer au bon endroit », affirme l’entrepreneuse.

Une réforme constitutionnelle pour limiter les nominations politiques

Parmi les principales propositions développées dans son ouvrage figure une réforme des pouvoirs de nomination du président de la République. Yaye Diaw Massar Gaye souhaite que les nominations aux fonctions stratégiques reposent sur des procédures de sélection associant des professionnels et des experts. « Le président de la République ne doit plus pouvoir disposer librement de l’ensemble des nominations stratégiques de l’État. Je propose une réforme constitutionnelle pour encadrer ces pouvoirs », explique-t-elle.

Son projet prévoit notamment la création d’« Assemblées ministérielles » composées de professionnels, d’experts et d’acteurs reconnus dans leurs domaines respectifs. Ces instances seraient chargées d’identifier les profils les plus compétents pour diriger les ministères et de proposer jusqu’à trois candidats au chef de l’État.

Le président conserverait le pouvoir de désignation, mais son choix s’exercerait à partir de cette présélection. « Chaque secteur essentiel doit être confié aux meilleurs profils de la nation, et non aux meilleurs militants », soutient-elle. L’auteure propose également que les ministres soient régulièrement évalués sur leurs résultats.

Elle souhaite, plus largement, revoir les conditions d’accès aux plus hautes responsabilités de l’État, en intégrant des critères de compétence, d’expérience, d’intégrité et de connaissance des institutions. « Le pouvoir doit être mérité, et non simplement convoité », résume-t-elle.

Des députés élus individuellement plutôt que sur des listes partisanes

La réforme du système parlementaire occupe également une place importante dans les propositions de Yaye Diaw Massar Gaye. L’entrepreneuse défend une transformation du mode de désignation des députés, avec l’objectif de réduire l’influence des appareils politiques sur la représentation nationale. « Je propose de mettre fin aux listes imposées par les partis pour l’élection des députés et d’instaurer une élection individuelle des représentants », indique-t-elle.

Selon son approche, chaque localité devrait pouvoir choisir directement la personne appelée à défendre ses intérêts à l’Assemblée nationale. Les partis politiques continueraient d’exister et de défendre leurs orientations, mais leur influence sur le fonctionnement du Parlement serait davantage encadrée.

« Un député doit être le représentant du peuple, pas le soldat d’un chef politique », insiste-t-elle. Elle préconise également un renforcement du contrôle parlementaire sur l’exécutif, ainsi que des auditions publiques pour certaines nominations stratégiques.

Suppression des postes de préfets et sous-préfets

Yaye Diaw Massar Gaye propose par ailleurs une profonde réorganisation de l’administration territoriale. Elle estime que la centralisation excessive des décisions à Dakar freine le développement des régions et limite leur autonomie. « Pourquoi toutes les décisions importantes doivent-elles remonter jusqu’à Dakar ? », demande-t-elle.

Dans son modèle, les territoires disposeraient de davantage de latitude pour conduire des politiques adaptées à leurs réalités économiques et sociales. L’auteure propose notamment la suppression des postes de préfets et de sous-préfets dans leur configuration actuelle. « Cette réforme prévoit notamment la suppression des postes de préfets et de sous-préfets, au profit d’une nouvelle organisation de la représentation de l’État », écrit-elle.

Les représentants de l’État seraient davantage chargés d’accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives et de veiller à leur protection contre d’éventuels abus. Les bâtiments administratifs concernés pourraient être transformés en centres sociaux et citoyens proposant une assistance administrative et juridique. « Le développement du Sénégal ne peut pas être décidé uniquement depuis les bureaux de Dakar », soutient-elle.

« Le citoyen ne doit pas être seulement un électeur »

Au-delà des réformes institutionnelles, Yaye Diaw Massar Gaye appelle les Sénégalais à revoir leur propre rapport à la politique. Elle considère que la transformation de la gouvernance doit également s’accompagner d’une évolution des comportements citoyens. « Il serait trop facile de demander aux dirigeants de changer tout en continuant nous-mêmes à reproduire les mêmes comportements », fait-elle remarquer.

L’auteure invite les populations à s’organiser autour d’initiatives locales, à soutenir les écoles, à créer des activités économiques et à participer directement au développement de leurs quartiers. « Nous devons également apprendre à soutenir les bonnes initiatives, quelle que soit l’appartenance politique de leurs auteurs », estime-t-elle. Avant d’ajouter : « Ne défendons pas une personne simplement parce qu’elle appartient à notre camp. Défendons des principes, des idées et des réalisations. »Pour elle, l’engagement des citoyens ne devrait pas se limiter aux périodes électorales « Le citoyen ne doit pas être seulement un électeur. Il doit devenir un acteur du développement », affirme-t-elle.

Un ouvrage pour ouvrir le débat sur l’avenir de la démocratie sénégalaise

Yaye Diaw Massar Gaye présente son livre comme une contribution au débat public, et non comme un programme partisan. Elle précise ne pas se considérer comme une spécialiste des institutions ou du droit constitutionnel, mais comme une entrepreneuse désireuse de partager ses observations et ses propositions. « Ce livre, je ne l’ai pas écrit en tant qu’experte en politique, ni en tant que constitutionnaliste. Je l’ai écrit en tant qu’entrepreneuse et citoyenne », explique-t-elle.

Se définissant comme une « observatrice, une penseuse par nature et une rebelle intellectuelle », elle revendique le droit de questionner les modèles politiques existants. « Je ne considère aucune idéologie humaine comme une vérité qu’il serait interdit de questionner. Je préfère examiner, comprendre et remettre en cause plutôt que de croire aveuglément », affirme-t-elle.

L’auteure reconnaît par ailleurs que ses propositions sont destinées à être discutées et améliorées. « Ce livre n’est pas un appel à la violence. Ce n’est pas une invitation à combattre un parti ou à remplacer un dirigeant par un autre. C’est un appel à repenser notre République », précise-t-elle. Son ambition affichée est de contribuer à l’émergence d’un modèle dans lequel les institutions, les compétences et la responsabilité publique prendraient le pas sur les rivalités partisanes. « Le Sénégal n’a pas seulement besoin de nouveaux dirigeants. Il a besoin de nouvelles règles », insiste-t-elle.

En attendant la publication de l’intégralité de son ouvrage, dont le fascicule de pré-lancement présente les principaux axes, Yaye Diaw Massar Gaye invite les citoyens à s’approprier la réflexion sur les transformations institutionnelles qu’elle propose. Elle résume sa démarche par cette formule : « Le Sénégal avant les partis. Le mérite avant le militantisme. Le citoyen avant les ambitions politiques. »