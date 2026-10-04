Massaly écrase Sonko et les maires Pastef de Thiès

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Lors d’une rencontre avec ses militants, ce samedi à Thiès, « Un quartier, un week-end », le président de l’Union pour une Nouvelle République (UNR), Mamadou Lamine Massaly, a vivement critiqué la situation politique actuelle au Sénégal. Au cœur de son intervention : le bras de fer entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale. Il a aussi lancé de nouvelles accusations contre Ousmane Sonko.

Mamadou Lamine Massaly invite le Président Bassirou Diomaye Faye à prendre une mesure radicale : dissoudre l’Assemblée nationale. Pour le leader de l’UNR, cette décision permettrait de mettre fin à ce qu’il considère comme les agissements de la majorité parlementaire et de sortir de la confrontation entre le pouvoir exécutif et le Parlement.

Dans la même veine, Massaly s’en est pris directement à Ousmane Sonko. Il accuse l’ex-Premier ministre de chercher à bloquer le fonctionnement du pays à travers le bras de fer institutionnel. Une posture qu’il dénonce en affirmant que le président de Pastef se comporte comme si le Sénégal était son titre foncier.

Massaly dénonce ce qu’il considère comme une volonté d’Ousmane Sonko de dominer la vie politique et institutionnelle du pays. Pour le président de l’UNR, le leader de Pastef représente même « un danger pour le pays ».

Le leader politique a également relancé la question, particulièrement sensible, des victimes des manifestations survenues au Sénégal entre 2021 et 2024.

Mamadou Lamine Massaly accuse Ousmane Sonko d’avoir une responsabilité politique dans les morts enregistrées durant ces périodes de fortes tensions. Il estime notamment que certains appels lancés à l’époque par le leader de Pastef, dont le concept « gatsa gatsa », ont contribué à installer un climat de confrontation et de violence.

Les critiques de Massaly ne se sont pas arrêtées à la crise institutionnelle et aux événements de 2021 à 2024. Le leader de l’UNR s’est également attaqué au bilan du régime de Pastef.

Il accuse Sonko d’être responsable de la dégradation de la situation économique et sociale du pays. À l’en croire, depuis l’arrivée de Pastef aux commandes, les Sénégalais sont confrontés aux conséquences de ce qu’il qualifie d’incompétence du parti et de son principal dirigeant.