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BUDGET RECTIFICATIF : TIDIANE SALL DÉNONCE UN PRÉCÉDENT DANGEREUX POUR LA DÉMOCRATIE PARLEMENTAIR

Le membre du Cercle des cadres de la République des Valeurs (CECAR), Tidiane Sall, a dénoncé le recours au décret présidentiel pour mettre en vigueur le budget rectificatif, estimant que cette décision constitue un précédent dangereux pour le fonctionnement de la démocratie parlementaire et le droit des députés de consentir à l’impôt.

Dans une tribune consacrée à cette question, M. Sall revient sur le rejet, le 3 novembre dernier, du budget rectificatif par 126 députés de la majorité parlementaire, qui ont opté pour la question préalable, entraînant ainsi le rejet du texte sans examen au fond.

Il estime que les députés avaient certes le droit de rejeter le projet de budget, mais qu’ils auraient dû, selon lui, défendre publiquement leur position en débattant des différentes dispositions du texte.

« Refuser un budget est un droit. Refuser d’en débattre, c’est fuir ses responsabilités », soutient-il, regrettant que les Sénégalais ne disposent toujours pas d’explications précises sur les dépenses contestées, les impôts rejetés ou les propositions alternatives de la majorité.

Tidiane Sall considère également que le gouvernement disposait d’une autre possibilité constitutionnelle pour faire face au blocage parlementaire, notamment le recours à l’article 86 de la Constitution, qui permet au Premier ministre d’engager la responsabilité du gouvernement sur une loi de finances.

À ses yeux, cette procédure aurait permis aux députés de se prononcer clairement sur le maintien du gouvernement ou sur l’adoption du texte budgétaire.

Le membre du CECAR s’interroge, par ailleurs, sur la légalité et la portée du recours à l’article 68 de la Constitution pour mettre le budget en vigueur par décret. Il rappelle que cette disposition prévoit une telle possibilité lorsque l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante jours.

Or, souligne-t-il, les députés s’étaient déjà prononcés sur le projet de budget rectificatif, tandis que le délai constitutionnel n’était pas encore arrivé à son terme.

Il attire également l’attention sur les conséquences fiscales du texte adopté par décret, notamment l’instauration d’une contribution visant les opérateurs de monnaie électronique, un secteur par lequel transitent quotidiennement les transactions de millions de Sénégalais.

Pour Tidiane Sall, cette situation pose une question fondamentale sur le consentement à l’impôt et la portée du vote parlementaire. « Que vaut notre droit de consentir à l’impôt si le refus de nos élus produit le même effet que leur accord ? », s’interroge-t-il.

Il estime que le rejet du budget 2027 par l’Assemblée nationale, le 18 novembre, renforce les inquiétudes liées à ce précédent institutionnel, qui pourrait, selon lui, réduire le vote des députés à une simple formalité.

Face à cette situation, Tidiane Sall appelle le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko à privilégier le dialogue et la négociation pour parvenir à un accord budgétaire.

Il invite également le chef de l’État à saisir le Conseil constitutionnel pour avis sur l’interprétation de l’article 68 de la Constitution, afin d’éviter que le recours au décret présidentiel ne fasse jurisprudence.

« Leur désaccord leur appartient. Le droit de nos députés de voter l’impôt nous appartient à tous », conclut-il.