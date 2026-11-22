Boulangerie : Les boulangers menacent d’un arrêt de production de trois jours à partir du 23 novembre

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Les boulangeries du Sénégal pourraient tourner au ralenti les 23, 24 et 25 novembre 2026. L’Intersyndicale de la Boulangerie du Sénégal (FNBS, RBS Authentique, RBS et CNBS) menace d’observer trois jours d’arrêt de production si le gouvernement ne donne pas une suite favorable à ses revendications.

Dans un communiqué conjoint, les organisations syndicales jugent insuffisante, à ce stade, la réponse apportée par le ministre et maintiennent la pression sur les autorités. Leur position est sans équivoque : pas de recul sans satisfaction de leurs revendications. « Nous ne céderons que devant une réponse favorable », préviennent-elles.

En attendant une éventuelle issue aux discussions, l’intersyndicale invite chaque boulanger à prendre ses dispositions et à rester mobilisé en perspective de ces trois journées de débrayage.

Les syndicats préviennent également que le mouvement pourrait se prolonger au-delà du 25 novembre. En l’absence d’une réponse jugée satisfaisante du gouvernement, ils envisagent de renouveler l’arrêt de production sur toute l’étendue du territoire national, « aussi longtemps que nécessaire ».

Ils appellent enfin leurs membres à la discipline, à la solidarité et à la vigilance, déterminés à défendre les intérêts de leur profession.