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On ne le dira jamais assez, la massification du parti présidentiel ( Kiiray ) hors du pays le ministre Idrissa Samb à cheval de bataille au Mali .En.effet, en marge de son déplacement à Bamako, ce dernier ( Idrissa Samb a accordé le 20 novembre dernier, une audience à une importante délégation de KIIRAAY Mali, conduite par son Coordonnateur, Saliou Dione. Selon Idrissa Samb, la rencontre a réuni les doyens, les délégués des six communes de la capitale malienne, ainsi que les représentants des jeunes, des femmes et du tissu associatif.

Poursuivant le ministre Idrissa Samb :<< Au fil d’échanges fructueux et constructifs, chaque composante a pu exposer ses préoccupations, formuler ses doléances et exprimer ses attentes. Au-delà de ces plaidoyers, l’ensemble de la délégation a réaffirmé, d’une seule et même voix, son soutien indéfectible au Président de la République et sa pleine disponibilité à l’accompagner dans la concrétisation de son projet pour le pays.>>

Lors des communications , Idrissa Samb de préciser que les différentes prises de parole ont également témoigné d’une volonté partagée de contribuer activement à la dynamique de développement ainsi qu’au raffermissement des liens historiques de fraternité entre les communautés sénégalaise et malienne.

Pour sa part, Idrissa Samb a tenu à saluer cette démarche citoyenne et à magnifier leur engagement constant ainsi que leur détermination à faire rayonner le. parti Kiiray au-delà de nos frontières. A cet effet, Idrissa Samb ,s’est formellement engagé à relayer l’ensemble de leurs doléances auprès des plus hautes instances du parti, afin qu’elles fassent l’objet d’une prise en charge diligente.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)