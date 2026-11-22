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Ancien parti au pouvoir ayant dirigé le Sénégal de 2012 à 2024 avec Macky Sall, l’Alliance pour la République (APR) entend rappeler sa contribution déterminante dans la réussite des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Alors que le pouvoir actuel a souvent ciblé le bilan de l’ancien régime, particulièrement sur le terrain budgétaire autour de l’affaire de la dette cachée, cette étude publiée en novembre 2026 par la Cellule Analyses et Prospective (CAP) de l’APR sonne comme une revendication assumée du succès de l’événement olympique.

​Tandis que les quatrièmes Jeux olympiques de la Jeunesse se sont tenus du 31 octobre au 13 novembre 2026 sur trois villes hôtes et huit sites de compétition — réunissant 2 700 athlètes de 14 à 17 ans issus de 204 comités nationaux olympiques autour de 25 sports et 153 épreuves avec médailles —, le document résume d’emblée sa thèse en affirmant qu’il s’agit de « Jeux réussis parce que le pays avait construit à l’avance », ajoutant que « cette réussite repose sur des infrastructures livrées bien avant l’événement ».

​Revenant sur l’attribution de cette première compétition olympique organisée en Afrique, obtenue à Buenos Aires le 8 octobre 2018 face aux candidatures du Botswana, du Nigeria et de la Tunisie avant d’être reportée de 2022 à 2026, l’étude précise : « Le Président Macky Sall a fait un choix clair : donner au pays ses grandes infrastructures avant l’événement. Un grand événement international ne se prépare pas en quelques mois. Il faut d’abord des routes, des trains et des équipements qui servent tous les jours. Les Jeux viennent ensuite profiter de ce socle ». Le document cite également une déclaration prononcée par l’ancien chef de l’État devant le CIO : « La jeunesse reste au cœur du PSE ».

​Un corridor de 55 kilomètres et un réseau de transport de masse

​Selon cette note d’analyse, les équipements s’articulent autour de « trois villes hôtes reliées par un corridor d’environ 55 km » unissant Dakar, Diamniadio et Saly. Sur le plan des transports, l’étude souligne que « l’AIBD a été la porte d’entrée de toutes les délégations » en précisant que « les 204 délégations et les visiteurs étrangers sont arrivés par l’AIBD », ouvert en décembre 2017 à Diass avec une piste de 3,5 km et une capacité de trois à dix millions de passagers par an. Elle ajoute que « trois tronçons d’autoroute relient l’aéroport aux villes hôtes » (Dakar–Diamniadio en août 2013, Diamniadio–AIBD en octobre 2016 et AIBD–Mbour fin 2018) et que « oes échangeurs ont fluidifié l’accès aux sites de Dakar », permettant aux spectateurs de rejoindre rapidement le stade Iba Mar Diop et le complexe du Tour de l’Œuf.

​L’étude met également en exergue le transport de masse en relevant que « le TER relie Dakar à l’aéroport en moins d’une heure » et que « le rail a atteint l’aéroport un mois avant les Jeux » grâce à la mise en service le 28 septembre 2026 de la seconde phase de 19 km complétant les 36 km ouverts en décembre 2021, soit 55 km de voie électrifiée. Associé au Bus Rapid Transit (BRT), entré en exploitation commerciale en mai 2024 sur une voie réservée de 18,3 km entre le Plateau et Guédiawaye avec 121 bus électriques et une capacité de 300 000 passagers par jour ouvrable, le document conclut que « le TER et le BRT forment un seul réseau de transport de masse ».

​Les chiffres clés du pôle urbain de Diamniadio

​La note consacre enfin un volet spécifique au pôle urbain de Diamniadio, rappelant cette citation de Macky Sall datée de novembre 2023 : « Diamniadio, j’ai voulu en faire une ville moderne ». L’étude souligne que « Diamniadio a réuni l’essentiel des sites et le village des athlètes ». Elle précise ainsi que « Le stade Abdoulaye Wade a accueilli la cérémonie d’ouverture » du 31 octobre ainsi que les épreuves de tir à l’arc, rappelant que l’enceinte de 50 000 places inaugurée en février 2022 a coûté 156 milliards de FCFA. Juste à côté, « la Dakar Arena a reçu le badminton et le futsal », cet équipement de 15 000 places lancé le 9 mai 2016 et inauguré le 8 août 2018 ayant nécessité 10 milliards de FCFA. De même, « oe Dakar Expo Center a accueilli six sports en salle » (escrime, gymnastique, judo, taekwondo, tennis de table et wushu) après son inauguration le 25 novembre 2018 sur quatre hectares avec six halls en remplacement du CICES, tandis que l’Université Amadou Mahtar Mbow, livrée en décembre 2022 et complétée par un centre équestre et de nouveaux pavillons, a abrité le village olympique.

​Retraçant « Treize ans de chantiers entre la première autoroute et les Jeux » en s’appuyant sur des données du CIO, des opérateurs d’infrastructures et de la presse nationale, l’ancien parti au pouvoir conclut qu’il s’agit d’« Un héritage durable » puisque « ces équipements continuent de servir les Sénégalais après les Jeux ».