Conférence des ministres en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle de l’espace UEMOA: le ministre Idrissa Samb à l’assaut pour un avenir professionnel plus inclusif et durable

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Placée sous le thème :<< De la formation à l’insertion durable: l’impact des compétences d’avenir et de la transformation des systèmes de formation professionnelle sur les jeunes et les femmes dans l’espace UEMOA >> la conférence des ministres en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle en terre sénégalaise du 24 au 27 novembre prochain.

On ne cesse de le répéter sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye ,sous la présidence effective du Premier Ministre Ahmadou Al Aminou Lô, sous l’égide du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, le Sénégal accueille la 17ᵉ Conférence des ministres en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle de l’espace UEMOA.

Selon des sources recueillies ça et là ,cette importante rencontre régionale réunira les États membres autour des enjeux majeurs liés à l’emploi et au développement des compétences. Poursuivant, les mêmes sources renseignent que la qualité des formations, le renforcement des capacités des formateurs, le développement des compétences d’avenir, l’accès au financement ainsi que la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes constitueront autant de défis stratégiques au cœur des échanges et des réflexions. Ainsi, pendant quatre jours, experts, décideurs, partenaires techniques et financiers et ministres des États membres de l’UEMOA dont drissa Samb à l’assaut en vue de partager leurs expériences et définiront des orientations communes en faveur d’un avenir professionnel plus inclusif et durable.

En attendant, le Sénégal par l’entre mise.de son ministre Idrissa Samb donne rendez-vous du 24 au 27 novembre 2026 au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio où se tiendra la conférence.

Vu la détermination, l’engagement, l’ouverture.du ministre Idrissa Samb, d’aucuns annoncent déjà l’excellence des activités qui auront réuni les ministres pour faciliter.l’accès au financement, la lutte contre le chômage et le sous emploi des jeunes et des femmes.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)