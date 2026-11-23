Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Guinée projette de construire une nouvelle capitale administrative baptisée « Nimba », sur un périmètre de 30 000 hectares. Porté par l’architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atépa, le projet a été présenté le 19 novembre 2026 au Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah.

Inscrite dans la vision de transformation de la Guinée à l’horizon 2040 et le programme « Simandou 2040 », cette future ville devrait réunir les principales fonctions administratives, économiques, industrielles et résidentielles du pays.

Le projet prévoit notamment un aéroport international de 4 000 hectares, doté d’une piste de 4 000 mètres, une cité administrative, des zones résidentielles, une agropole, une zone industrielle de 5 000 hectares adossée au port de Moribaya, un palais présidentiel ainsi que des champs solaires couvrant plus de 1 000 hectares.

Un investissement estimé entre 13 119 et 19 679 milliards FCFA

L’investissement global est estimé entre 20 et 30 milliards d’euros, soit environ 13 119 à 19 679 milliards de francs CFA, à mobiliser sur une période de 20 ans.

Le mécanisme de financement présenté aux autorités guinéennes repose principalement sur deux leviers : la valorisation foncière et la structuration financière. Le promoteur prévoit notamment de tirer parti de l’appréciation de la valeur des terrains situés autour de la future capitale pour générer des ressources destinées au financement des infrastructures.

Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Lamine Sy Savané, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans la dynamique du programme « Simandou 2040 », qui prévoit notamment le développement de nouveaux pôles urbains le long du corridor minier.

Pour son implantation, le promoteur préconise un site situé à 50 à 60 kilomètres de la capitale économique. Il souligne également la nécessité d’une répartition équilibrée du foncier et d’une concertation avec les populations concernées, rapporte Wal fadjri.