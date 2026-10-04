Rentrée scolaire 2026-2027 : le Comité de Dialogue social lance « un appel à l’union sacrée » pour « une année apaisée »

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Au Sénégal, à la veille de l’ouverture des classes prévue le 5 octobre pour les enseignants et le 7 octobre pour les élèves, le Comité de Dialogue social du Secteur Éducation et Formation (CDS-SEF) souhaite « une excellente année scolaire 2026-2027 » à toute la communauté éducative.

Dans sa déclaration de rentrée, il rappelle que l’année 2025-2026 a été marquée par « des grèves ayant entraîné un déficit cumulé d’environ 150 heures de cours », avant de se terminer par « un dénouement heureux » grâce à « la signature du Protocole d’accords du 16 avril 2026 » entre le Gouvernement et le G7, permettant « des résultats fort appréciables » aux examens.

Le Comité estime que cette situation interpelle et invite à « tirer toutes les leçons » pour garantir une année « stable et axée sur la réussite des apprenants ». Il retient trois leçons majeures : « la réduction du temps d’apprentissage affecte directement la qualité des acquis » et « accroît les inégalités scolaires », « la primauté du dialogue social préventif » reste « le seul mécanisme efficace pour résoudre les crises », et « le coût de l’instabilité » avec « le stress subi par les élèves, les enseignants et les familles » rappelle que l’École ne peut fonctionner « dans l’incertitude ».

Vers « une transformation durable du dialogue social »

Pour éviter « la confrontation qui nuit au bon déroulement du calendrier », le CDS-SEF plaide pour « un dialogue social préventif, proactif et apaisé » et annonce vouloir s’inscrire dès 2027 dans « une transformation durable » par « l’implantation généralisée des Comités académiques et locaux de Dialogue social » au niveau des 18 IA et 69 IEF, afin de devenir « de puissants leviers de gestion de proximité » capables de « désamorcer les tensions à la source ».

Il lance « un appel vibrant » à toutes les parties prenantes – gouvernement, collectivités, syndicats, parents, élèves et partenaires – pour « la promotion d’une culture de responsabilité partagée », « la permanence de la prévention et de la gestion pacifique des différends », « l’élaboration d’une feuille de route » pour le suivi du protocole du 16 avril, et « la mobilisation permanente » pour « l’amélioration du cadre physique des écoles.