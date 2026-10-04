Décès de Cheikh Hamidou Kane : L’hommage du président Bassirou Diomaye Faye

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Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a réagi avec une profonde émotion à la disparition de l’illustre écrivain et ancien ministre Cheikh Hamidou Kane. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le président de la République a salué la mémoire d’un géant des lettres africaines : « J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Cheikh Hamidou Kane. Avec L’Aventure ambiguë , il a donné à des générations d’Africains les mots pour penser une question qui nous habite encore, celle de s’ouvrir au savoir du monde sans rien perdre de ce que nous sommes ». Souignant également son parcours d’homme d’État, le président Faye a rappelé qu’en tant que « ministre de la République, il a aussi servi le Sénégal avec dévouement », affirmant que son œuvre « appartient désormais au patrimoine de notre Nation et de toute l’Afrique » avant d’adresser ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et au monde des lettres.

J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Cheikh Hamidou Kane. Avec L’Aventure ambiguë, il a donné à des générations d’Africains les mots pour penser une question qui nous habite encore, celle de s’ouvrir au savoir du monde sans rien perdre de ce que nous sommes. Ministre de la République, il a aussi servi le Sénégal avec dévouement. Son œuvre appartient désormais au patrimoine de notre Nation et de toute l’Afrique. À sa famille, à ses proches et au monde des lettres, j’adresse, au nom de la Nation et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées. Qu’Allah lui accorde Sa miséricorde et l’accueille en Son Paradis.