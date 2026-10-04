Finale zonale à Kamb (senior):  L’Asc Jaraf de Ndothie s’adjuge le trophée ,le parrain Gueladio Ba gratifie la jeunesse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les rideaux du championnat populaire communément appelé navetanes en catégorie sénior sont tombés hier samedi 03 octobre 2026 à Kamb .En effet,deux grandes ASC étaient en découdre, il s’agit de ( Jaraf de Ndothie ) et de ( Renaissance de Mouille). A l’arrivée ,c’est l’ASC ( Jaraf de Ndothie ) qui est sacrée championne dans la catégorie sénior au dépend de Renaissance de Mouille sur la marque de 3 buts à 0 à l’issue du temps réglementaire.

Très satisfait d’être choisi parrain de la finale zonale de Kamb édition 2026,l’ inspecteur des sports Gueladjo Ba par ailleurs Directeur Général de l’Office de Gestion des Infrastructures Sportives (OGIS) ,n’a pas lésine sur les moyens pour accompagner la jeunesse de sa commune (Kamb)..Ainsi , accompagné d’une très forte delégatipn, le parrain a mis à la disposition de la zone de Kamb, deux trophées et une importante somme d’argent a été dégagée pour gagner le pari de l’organisation.

Ce dernier a offert également aux équipes finalistes (catégorie cadette comme senior) des jeux de maillots , des médailles.

Au plan financier ,le parrain Gueladio Ba a offert l’équipe vainqueur de la finale (Jamji de Ndiarno )150000f, un jeu de maillots, des bas, un ballon, un trophée et 20 médailles en or. quant à l’équipe vaincue ASC (Renaissance de Mouille ) elle a reçu une enveloppe de 100000f, un jeu de maillots, un trophée, un ballon et 20 médailles en argent.Le parrain a appuyé le comité directeur de la zone de Kamb une enveloppe de 200 millle f cfa , il a aussi.assuré la location de tribune et le transport à Kamb.pour un montant de 200 mille f cfa.

Quant à la catégorie cadette, c’est également l’équipe Jaraf de Ndothie qui a battu Jammji de Ndiarno par un but à zéro à l’issue du temps réglementaire. Très atraché à sa jeunesse, Guéladio Ba octroie l’équipé gagnante Jaraf.de Ndothie 150. mille fcfa un trophée ,un jeu.de mailots, des. bas, un ballon et 20.médailles en or..L’équipe perdante Jammji.de Ndiarno a droit à 100 mille fcfa, un jeu.de maillots, des bas, un trophée, un ballon et. 20 médailles en argent.

Des trophés ont été offerts au meilleur gardien, au meilleur buteur et joueur, l’équipe.Fair- play.a aussi reçu.son trophée.

Interrogé sur le choix de son parrainage , Gueladio Ba dira qu’il est très content de l’intention du CD de Kamb car lui il est natif de la localité et il est toujours disponible avec les moyens qu’il a à être aux côtés de sa jeunesse, de sa commune. Mieux Gueladio Ba d’ajouter qu’avec ses relations, il promet si possible d’épauler son frère le maire de Kamb Birame Ba pour raccorder l’eau au stade municipal de Kamb, construire des toilettes,la grille de protection ente autres au grand bonheur des jeunes.

Venu assister à la rencontre en tant que Maire de Kamb, Birame Ba n’a pas manqué de manifester sa joie ,sa satisfaction vu les actions du parrain qui a choyé la jeunesse de Kamb.Il est également revenu sur les doléances du comité directeur de la zone de Kamb qui souhaite que le stade municipal de Kamb soit doté de l’eau, d’une tribune digne de ce nom,des grilles de protection, des projecteurs .A en croire Birame Ba d’ailleurs les préoccupations de la jeunesse de Kamb sont aujourd’hui ses perspectives.A l’ occasion Birame Ba a remercié vivement le parrain,le Sous préfet de Yang Yang( Abdou Khadre.Cissokho) et son adjoint Bassirou Mbaaye,le Commandant de la brigade de gendarmerie dz Yang Yang, ,le président de la zone de Kamb Ibra Niang, ,Bâle Sow son secrétaire municipal car ces derniers n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette fête (finale zonale de Kamb).

Au nom des membres du comité directeur de la zone de Kamb à sa tête son président Ibra Niang,le conseiller municipal le.président.de la zone.dz Kamb adresse un grand merci au parrain Gueladio Ba qui n’a ménagé.aucun.effort pour la réussite de la finale.Et Ibra.Niang. d’ajouter que Gueladio Ba a fait plus de ce qu’on attendait de lui, d’où la jeunesse de Kamb est très fière du parrain .Parlant du maire Birame Ba, Ndiaye Sarr conseiller municipal dira que l’édile Birame Ba a toujours accompagné la jeunesse de Kamb avec des fonds de dotation .Toutefois le président.de.la zone.de.Kamb est revenu sur les préoccupations de sa jeunesse que sont une grille de protection, ‘une tribune, l’eau,.des projecteurs au stade municipal de Kamb.

A signaler que le parrain n’a pas manqué de remercier le maire Birame Ba d’être à côté de ses administrés,il a remercié le Sous préfet de Yang Yang( Monsieur Cissokho )et son adjoint.Mbaaye , le Commandant de la brigade de gendarmerie de Yang Yang Bassène et ses hommes, le président de la zone de Kamb Ibra Niang et l’ensemble de son comité directeur,la presse locale bref toute la jeunesse de la commune de Kamb vu.le bon déroulement de la finale.Gueladio Ba a félicité l’équipe vainqueur en.sénior.Diaraf de Ndothie. non sans encourager l’équipe vaincue ASC Renaissance de.Mouille. qui n’a pas démérité.

Des diplômes de remerciements ont été décernés au. Sous préfet de Yang Yang ,au président de.l’Orcav de Lpuga Cheilkh Niang, au président.de l’Odcav de.Linguère Daouda.Gadji, à Woury.Sow présidente drs OJF de Kamb et une photo au parrain pour service rendu.

Etaient présents à la finale le directeur.général de l’office de gestion des infrasteuctures sportives.du.ministère.de la jeunesse, des délégations ( de Bouna Seck de.Linguère, du maire Birame Ba, du.ministre Idrissa Samb conduite.par .son chef.de cabinet Ndiouck Cobar.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)