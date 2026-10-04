Amical : Un Sénégal largement supérieur s’impose face aux Comores

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A défaut de faire briller son attaque, l’Equipe Nationale du Sénégal a conclu son premier rendez-vous de la saison sur un nouveau succès. Les Lions de Patrick Vieira ont battu les Comores au Vélodrome (1-0), dimanche après-midi, grâce à un but inscrit en début de match par Iliman Ndiaye. L’après-midi aurait pu être beaucoup plus parfait si les Sénégalais avaient été un peu plus en réussite offensivement.

Plus mordants mais mais pas très bien payés. Après deux matchs empruntés et difficiles contre le Mozambique (1-1) et l’Éthiopie (0-1) en qualifications pour la CAN 2027, la première trêve internationale de la saison 2026-2027 du Sénégal s’est conclue sur une note collectivement beaucoup plus correcte. À Marseille, les hommes de Patrick Vieira ont dominé les Comores en match amical ce dimanche (1-0). Nettement plus entreprenants que leurs adversaires, les Sénégalais ont fait la différence grâce à une réalisation d’Iliman Ndiaye en début de rencontre et ont laissé une bien meilleure impression à leurs supporters.